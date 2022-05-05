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Європарламент закликав надати Молдові статус кандидата на вступ до ЄС

Європарламент закликав надати Молдові статус кандидата на вступ до ЄС

Європарламент "широкою більшістю" депутатів ухвалив резолюцію, в якій закликав Брюссель надати Молдові статусу кандидата в ЄС.

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Про це повідомили на сайті Європейського Парламенту.

У прийнятому документі йдеться, що Молдова знаходиться на правильному шляху у проведенні ключових реформ і заслуговує на те, щоб отримати статус кандидата в ЄС "на основі заслуг".

"ЄС має надати Молдові статус кандидата відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз (згідно з яким країна, яка дотримується цінностей ЄС, може претендувати на приєднання) і на підставі заслуг", - йдеться в резолюції.

Також Європарламент підтримав інтеграцію Молдови "в єдиний ринок ЄС та розширення галузевого співробітництва" і закликав Єврокомісію "якнайшвидше завершити оцінку заявки та надати країні повну допомогу, поки йде робота над цим".

У резолюції особливо наголошується, що сусідня країна непропорційно постраждала через вторгнення Росії в Україну, ухваливши понад 450 тисяч українських біженців, з яких майже 100 тисяч залишаються у країні. У зв'язку з цим депутати Європарламенту закликають ЄС надати макрофінансову допомогу Молдові.

У прийнятому документі також висловлюється серйозне занепокоєння останніми подіями на території Придністровського регіону, де сталася низка інцидентів з безпекою, які розглядаються депутатами Європарламенту як небезпечні акти провокації.

Нагадаємо, президент Молдови Майя Санду 3 березня підписала заявку на вступ своєї країни до Європейського Союзу.

Також 3 березня із такими ініціативами виступила Грузія.

Нагадаємо, Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України у Європейському Союзі.

Автор:
Світлана Манько