Глава ГУР: в войне с РФ начался переломный момент

Граждане Российской Федерации начинают понимать, что война касается конкретно и их, а не продолжается где-то в мире. Такое понимание последовало после начала переломного момента в российско-украинской войне.

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Об этом 24 августа в эфире национального телемарафона сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

По его словам, в российском обществе существовал миф о том, что якобы "их армия самая сильная, и РФ имеет хорошую ПВО". После взрывов в оккупированном Крыму граждане страны-агрессора стали понимать, что это не так.

"Они слишком переоценили свою армию. Это совсем не вторая армия мира, никак не вторая, и даже не четвертая. И расплата придет, и понимание того, что приходит расплата. Вот она как раз и приходит к людям только тогда, когда они лично начинают видеть и чувствовать, что война не где-то там, а это у них. Поэтому переломный момент уже начался", - сказал Буданов.

Он дал понять, что взрывы в Крыму – начало переломного момента в российско-украинской войне, отметив, что ранее на полуострове, где скоплено много российской военной техники, подобных инцидентов не было.

Напомним, в частности, на аэродроме "Саки" вблизи поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму Россия могла потерять военные самолеты на общую сумму примерно $380 млн.

По оценке CNN, на аэродроме "Саки" в результате взрывов по меньшей мере семь военных самолетов РФ были уничтожены, что может быть наибольшей потерей российской военной авиации за один день со времен Второй мировой войны.

После этого на полуострове еще несколько раз раздавались взрывы в момент, когда была объявлена воздушная тревога, в частности, в Севастополе.