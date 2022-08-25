Голова ГУР: у війні з РФ розпочався переломний момент

Громадяни Російської Федерації починають розуміти, що війна стосується безпосередньо і їх, а не триває десь у світі. Таке розуміння прийшло після початку переломного моменту в російсько-українській війні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це 24 серпня в ефірі національного телемарафону повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

За його словами, в російському суспільстві існував міф про те, що нібито "їхня армія найсильніша, і РФ має хорошу ППО". Після вибухів у окупованому Криму громадяни країни-агресора почали розуміти, що це не так.

"Вони надто переоцінили свою армію. Це зовсім не друга армія світу, ніяк не друга, і навіть не четверта. І розплата прийде, і розуміння того, що приходить розплата. Ось вона якраз і приходить до людей лише тоді, коли вони особисто починають бачити та відчувати, що війна не десь там, а це в них. Тому переломний момент уже розпочався", — сказав Буданов.

Він дав зрозуміти, що вибухи в Криму — початок переломного моменту у російсько-українській війні, зазначивши, що раніше на півострові, де скупчено багато російської військової техніки, подібних інцидентів не було.

Нагадаємо, зокрема, на аеродромі "Саки"‎ поблизу селища Новофедорівка в окупованому Криму Росія могла втратити військових літаків на загальну суму приблизно $380 млн.

За оцінкою CNN, на аеродромі "Саки"‎ в результаті вибухів щонайменше сім військових літаків РФ було знищено, що може бути найбільшою втратою російської військової авіації за один день з часів Другої світової війни.

Після цього на півострові ще декілька разів лунали вибухи в момент, коли була оголошена повітряна тривога, зокрема, у Севастополі.