Госкино объявило конкурс на руководителя Довженко-Центра

Государственное агентство по вопросам кино объявило конкурс на должность руководителя государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко". Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Документы на участие в конкурсе принимаются до 16:00 20 января 2023 года. Формирование конкурсной комиссии начнется уже 22 декабря. Срок проведения конкурса установлен до 21 февраля.

В агентстве напоминают, что согласно закону руководителем государственного учреждения культуры может быть лицо, имеющее высшее образование; имеющее стаж работы в сфере культуры не менее трех лет; владеющее государственным языком и способное по своим деловым и нравственным качествам, образовательному и профессиональному уровню выполнять соответствующие должностные обязанности.

При этом не может быть назначено на должность руководителя такого учреждения лицо, которое по решению суда признано недееспособным или его дееспособность ограничена; имеющее непогашенную судимость или административное взыскание за коррупцию; являющееся близким лицом или членом семьи руководителя органа власти и местного самоуправления, имеющего в управлении культурные учреждения.

Для участия в конкурсе нужно подать заявление, автобиографию с информацией, в частности, об образовании, трудовой деятельности и общественной работе, копии документа, удостоверяющего личность, и документов о высшем образовании; два рекомендательных письма и мотивационное письмо произвольной формы. Документы нужно отправить на почтовый (ул. Киото, 27, Киев, 02156) и электронный ([email protected]) адрес Госкино.

Напомним, что месяц назад агентство сообщило, что Юлия Каждан, временно исполнявшая обязанности гендиректора Довженко-Центра, отказалась выполнять свои профессиональные обязанности. Она объяснила такое решение "буллингом, который она испытала, унижением чести и достоинства, переходом на личности, и, в частности, периодически поступающими ей угрозами" из-за конфликта вокруг предприятия, коллектив которого не допускал ее к работе.

Отметим, что Довженко-Центр подал в суд на Госкино с требованием отменить реорганизацию предприятия, которая предусматривает передачу имеющейся коллекции фильмов Научному центру кинематографии Украины, а также выделение отдельного ГП "Украинская анимационная студия" с передачей ему прав на украинские мультфильмы.

В середине ноября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что реорганизация Довженко-Центра таким образом, как она сейчас проходит, будет остановлена.