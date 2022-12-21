Держкіно оголосило конкурс на керівника Довженко-Центру

Державне агентство з питань кіно оголосило конкурс на посаду керівника державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка". Про це йдеться у повідомленні відомства.

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Документи на участь у конкурсі приймаються до 16:00 20 січня 2023 року. Формування конкурсної комісії розпочинеться вже 22 грудня. Термін проведення конкурсу встановлено до 21 лютого.

В агентстві нагадують, що згідно закону керівником державного закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту; має стаж роботи у сфері культури не менше трьох років; володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

При цьому не може бути призначена на посаду керівника такого закладу особа, яка за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена; яка має непогашену судимість або адміністративне стягнення за корупцію; є близькою особою або членом сім’ї керівника органу влади та місцевого самоврядування, який має в управління культурні заклади.

Для участі в конкурсі треба подати заяву, автобіографію з інформацією, зокрема, про освіту, трудову діяльність та громадську роботу, копії документа, що посвідчує особу, та документів про вищу освіту; два рекомендаційні листи та мотиваційний лист довільної форми. Документи треба надіслати на поштову (вул. Кіото, 27, Київ, 02156) та електронну ([email protected]) адреси Держкіно.

Нагадаємо, що місяць тому агентство повідомило, що Юлія Каждан, яка тимчасово виконувала обов’язки гендиректора Довженко-Центру, відмовилась виконувати свої професійні обов'язки. Вона пояснила таке рішення "буллінгом, якого вона зазнала, приниженням честі та гідності, переходом на особистості, й, зокрема, погрозами, які їй періодично надходять" через конфлікт довкола підприємства, колектив якого не допускав її до роботи.

Зазначимо, що Довженко-Центр подав до суду на Держкіно з вимогою скасувати реорганізацію підприємства, яка передбачає передачу наявної колекції фільмів Науковому центру кінематографії України, а також виділення окремого ДП "Українська анімаційна студія" з передачею йому прав на українські мультфільми.

В середині листопада міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що реорганізація Довженко-Центру в такий спосіб, як вона зараз відбувається, буде зупинена.