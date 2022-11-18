Тимчасова керівниця Довженко-Центру звільнилася через "булінг"

Юлія Каждан, яка тимчасово виконувала обов'язки генерального директора Довженко-Центру, йде з посади через булінг та погрози у свій бік.

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Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно.

"Юлія Каждан, яка тимчасово виконувала обов’язки генерального директора Довженко-Центру, відмовилась виконувати свої професійні обов'язки. Каждан пояснює своє рішення булінгом, якого вона зазнала, приниженням честі та гідності, переходом на особистості, й, зокрема, погрозами, які їй періодично надходять", - ідеться у повідомленні.

У Держкіно нагадали, що 8 листопада колектив Довженко-Центру не допустив тимчасово виконуючу обов'язки генерального директора Центру Юлію Каждан до виконання обов'язків.

У зв'язку з цим Держкіно обрало нового тимчасового виконувача обов’язків гендиректора Довженко-Центру. Ним став Андрій Алферов — кінокритик і телеведучий, який співпрацював з Довженко-Центром, член міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI. Серед іншого він був головою кіноредакції 1+1 Media.

Формально на посаді тимчасової виконувачки обов'язків директорки фонду фільмів Каждан пробула 15 днів – її призначили 2 листопада.

Як заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, реорганізація підприємства "Національний центр Олександра Довженка" в такий спосіб, як вона зараз відбувається, буде зупинена.

Нагадаємо, що Довженко-Центр подав до суду на Держкіно з вимогою скасувати реорганізацію підприємства, яка передбачає передачу наявної колекції фільмів Науковому центру кінематографії України, а також виділення окремого ДП "Українська анімаційна студія" з передачею йому прав на українські мультфільми.