У Довженко-Центр призначили тимчасового керівника

Державне підприємство "Національний центр Олександра Довженка" отримало тимчасового виконувача обов'язків генерального директора. Постійного керівника оберуть на відкритому конкурсі.

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Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

Ззначається, що за результатами аудиту Олену Гончарук відсторонили від виконання обов'язків в.о. генерального директора ДП "Національний центр Олександра Довженка", але вона залишається на посаді керівниці Музею кіно Довженко-Центру.

"На посаду керівника Довженко-Центру буде проведено конкурсний відбір, а до того часу обов’язки керівника виконуватиме професійний кризовий менеджер, який має усунути недоліки, виявлені під час перевірки, та налагодити фінансово-господарську діяльність Центру", - повідомили у відомстві.

Виконувач обов'язків директора Довженко-Центру Юлія Каждан перебуватиме на цій посаді не більше трьох із половиною місяців, поки триватиме процедура визначення переможця конкурсного відбору.

Участі у конкурсі на посаду генерального директора кризовий менеджер не братиме.

У конкурсі на посаду керівника Довженко-Центру зможуть взяти участь усі охочі, які відповідатимуть вимогам, що визначені у статті 21-1 Закону України "Про культуру": особи з вищою освітою, стажем роботи у сфері культури не менше трьох років, володінням державною мовою та з відповідними моральними якостями, освітнім і професійним рівнем.

Крім того, у Держкіно наголосили, що не мають змоги завершити попередній конкурс на посаду генерального директора Довженко-Центру, який було відкрито Міністерством культури та інформаційної політики України, оскільки "за цим конкурсом завершився строк на укладання повноважень".

Також Гончарук, яка донині виконувала обов'язки генерального директора Довженко-Центру й залишається на посаді керівниці його Музею кіно, зможе взяти участь у новому конкурсі на посаду генерального директора підприємства. Держкіно підкреслює, що що всі конкурсанти матимуть рівні умови для участі.

Зазначимо, державне підприємство "Національний центр Олександра Довженка" подало позов у суд на Державне агентство з питань кіно з вимогою визнати незаконним та скасувати наказ про реорганізацію центра.

Нагадаємо, Довженко-Центр заявляв, що сприймає рішення Держкіно про його реорганізацію як власну ліквідацію та "удар, що має всі ознаки зазіхання на національну пам'ять і може вважатися підривом державності і зрадою національних інтересів".

У Міністерстві культури та інформаційної політики раніше запевняли, що зроблять все можливе, щоб зберегти Довженко-Центр, та обурювалися тим, що скандальше рішення Держкіно про реорганізацію держпідприємства було ухвалено без консультацій з ним, хоча центр вже і не знаходиться у сфері відповідальності Мінкульту.