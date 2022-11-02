В Довженко-Центр назначен временный руководитель

Государственное предприятие "Национальный центр Александра Довженко" получило временного исполняющего обязанности генерального директора. Постоянный руководитель будет избран на открытом конкурсе.

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Об этом сообщает Государственное агентство Украины по кино.

Отмечается, что по результатам аудита Елена Гончарук была отстранена от исполнения обязанностей и.о. генерального директора ГП "Национальный центр Александра Довженко", но она остается в должности руководителя Музея кино Довженко-Центра.

"На должность руководителя Довженко-Центра будет проведен конкурсный отбор, а к тому времени обязанности руководителя будет выполнять профессиональный кризисный менеджер, который должен устранить недостатки, выявленные во время проверки, и наладить финансово хозяйственную деятельность Центра", - сообщили в ведомстве.

Исполняющая обязанности директора Довженко-Центра Юлия Каждан будет занимать эту должность не более трех с половиной месяцев, пока продлится процедура определения победителя конкурсного отбора.

Участия в конкурсе на должность генерального директора кризисный менеджер не будет принимать.

В конкурсе на должность руководителя Довженко-Центра смогут принять участие все желающие, отвечающие требованиям, определенным в статье 21-1 Закона Украины "О культуре": лица с высшим образованием, стажем работы в сфере культуры не менее трех лет, владением государственным языком и с соответствующими нравственными качествами, образовательным и профессиональным уровнем.

Кроме того, в Госкино подчеркнули, что нет возможности завершить предварительный конкурс на должность генерального директора Довженко-Центра, который был открыт Министерством культуры и информационной политики Украины, поскольку "по этому конкурсу завершился срок на заключение полномочий".

Также Гончарук, которая по сей день исполняла обязанности генерального директора Довженко-Центра и остается в должности руководителя его Музея кино, сможет принять участие в новом конкурсе на должность генерального директора предприятия. Госкино подчеркивает, что все конкурсанты будут иметь равные условия для участия.

Отметим, государственное предприятие "Национальный центр Александра Довженко" подало иск в суд на Государственное агентство по кино с требованием признать незаконным и отменить приказ о реорганизации центра.

Напомним, Довженко-Центр заявлял, что воспринимает решение Госкино о его реорганизации как собственной ликвидации и "удар, который имеет все признаки посягательства на национальную память и может считаться подрывом государственности и предательством национальных интересов".

В Министерстве культуры и информационной политики ранее уверяли, что сделают все возможное, чтобы сохранить Довженко-Центр, и возмущались тем, что скандальное решение Госкино о реорганизации госпредприятия было принято без консультаций с ним, хотя центр уже и не находится в сфере ответственности Минкульта.