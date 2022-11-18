Временная руководительница Довженко-Центра уволилась из-за "буллинга"

Юлия Каждан, временно исполнявшая обязанности генерального директора Довженко-Центра, уходит с должности из-за буллинга и угроз в свою сторону.

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Об этом сообщает Государственное агентство кино.

"Юлия Каждан, временно исполнявшая обязанности генерального директора Довженко-Центра, отказалась выполнять свои профессиональные обязанности. Каждан объясняет свое решение буллингом, который она испытала, унижением чести и достоинства, переходом на личности, и, в частности, угрозами, которые ей периодически поступают", - говорится в сообщении.

В Госкино напомнили, что 8 ноября коллектив Довженко-Центра не допустил временно исполняющую обязанности генерального директора Центра Юлию Каждан к исполнению обязанностей.

В связи с этим Госкино избрало нового временного исполняющего обязанности гендиректора Довженко-Центра.

Им стал Андрей Алферов – кинокритик и телеведущий, сотрудничавший с Довженко-Центром, член международной федерации кинопрессы FIPRESCI. Среди прочего он являлся главой киноредакции 1+1 Media.

Формально в должности временной исполняющей обязанности директор фонда фильмов Каждан пробыла 15 дней – ее назначили 2 ноября.

Как заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, реорганизация предприятия "Национальный центр Александра Довженко" таким образом, как она сейчас проходит, будет остановлена.

Напомним, что Довженко-Центр подал в суд на Госкино с требованием отменить реорганизацию предприятия, предусматривающую передачу имеющейся коллекции фильмов Научному центру кинематографии Украины, а также выделение отдельного ГП "Украинская анимационная студия" с передачей ему прав на украинские мультфильмы.