Гуманитарные инициативы и дроны для ВСУ: как народные депутаты помогают гражданам и армии победить

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Кто пытается открыть после победы в Украине филиалы Гарварда и Кембриджа? Кто защитил от обстрелов памятник основателям Киева и обеспечил украинцам более 10 миллионов литров питьевой воды? Кто везет и шьет "броники" для фронта? Сотни тонн гуманитарки и военного снаряжения, помощь переселенцам и госпиталям — кто занимается такими проектами?

Первое, что приходит на ум – активисты и волонтеры. О политиках думается в последнюю очередь. Но мы поискали и нашли под куполом Верховной Рады десять нардепов, имеющих полное право быть причисленными в ряды гуманитарного легиона, который сейчас спасает страну. Читайте в алфавитном порядке

Сергей Бабак

В парламент прошел по списку партии "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций

Спасение и развитие украинского образования в условиях войны и затем во время восстановления Украины – главный гуманитарный фронт политика. Он - один из кураторов направления "Образование и наука" Национального совета обновления Украины.

Сейчас Бабак занимается созданием эффективной дистанционной формы обучения, анализирует преимущества и риски возвращения школьников к обучению с физическим присутствием в классах, ищет доноров для финансирования печати и распространения новых учебников.

Чтобы Украина не потеряла свое будущее, Сергей Бабак помогает наладить обучение украинских школьников за границей, где они оказались с родителями, налаживает взаимодействие с системами образования стран ЕС. Теперь в некоторых странах есть сети украинских школ.

Наиболее амбициозная цель политика – привлечь в Украину элитные Гарвард и Кембридж. Сергей Бабак верит в такую возможность, потому что убежден в их готовности помогать Украине.

Андрей Герус

В парламент прошел по списку партии "Слуга народа", Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг

Во время войны объединяет работу председателя Комитета с активной волонтерской деятельностью в одном из гуманитарных штабов Киева. Однако деятельность депутата не сосредоточена на столице. Он посещает передовую, доставляя туда все необходимое для поддержки воинов и пострадавших от войны гражданских.

Андрей Герус вовлек коллег по комитету в интенсивную гуманитарную деятельности. Они закупают и передают военным автомобили, нужное снаряжение и оборудование, на передовую и пострадавшие общины для гражданских везут медикаменты и продукты питания.

Геруса можно встретить в тыловых регионах – там он помогает военным, терробороне и гражданским. Бывает и там, где "горячо", в частности, во время наиболее интенсивных бомбардировок Харькова он посещал военных, передавая им и гражданским гуманитарную помощь, автомобили и снаряжение.

Алексей Гончаренко

Самовыдвиженец по мажоритарному округу 137 Одесской области, член фракции "Европейская Солидарность"

Гуманитарная деятельность депутата осуществляется через сеть "Гончаренко центров". До войны они занимались просвещением: бесплатное преподавание курсов иностранных языков, финансовой грамотности и т.д.

С начала войны в "Гончаренко центрах" вместо людей за партами волонтеры сортируют тонны гуманитарной помощи для беженцев и фронта. Главный фокус – доставка гуманитарных грузов из Европы в больницы Одессы и региона. Сотни тонн помощи направляются к пострадавшим от войны общинам и военным на «передок».

Продукты, консервы, военная экипировка и снаряжение, даже запчасти для автомобилей – любая возможная помощь. В городе Сколе организовал пошив балаклав, в Кропивницком – фасовку сухих витаминных продуктов, суповых и борщовых наборов для военных и беженцев.

Сам нардеп делится, что его волонтерская деятельность во время войны началась с трех гривен, а затем ее масштабы воплотились 100 тонн грузов.

Олесь Довгий

Самовыдвиженец по мажоритарному округу 102 Кировоградской области, внефракционный

С первых дней войны в разные города страны благодаря депутату направляются грузовики с продовольствием для тех, кого война лишила крыши над головой и еды. Эта программа охватывает поддержкой более 200 населенных пунктов в округе депутата и далеко за его пределами — Харьков, Запорожье, Чернигов, Одесса, Буча и Ирпень на Киевщине.

Также Довгий принялся за решение острой для Украины темы питьевой воды. Он уже привез в Украину уникальные австрийские реагенты для очистки более десяти миллионов литров питьевой воды для Николаева и других регионов

В Киеве политик приложил руку к сохранению исторического наследия: организовал и профинансировал создание защитного прикрытия от обстрелов для памятников Кию, Щеку, Хориву и Лыбеде на Набережной и Майдане Незалежности, иконы Богоматери на Золотых воротах.

Ко всем этим проектам привлечен не только сам нардеп, но и его близкие. Семья нардепа с первых дней войны через такие организации как Dovgiy Family Office и Благотворительный фонд "Можем вместе" на помощь фронту направила более 25 млн грн, в частности, приобрела и передала армии современный передвижной комплекс полевой хирургии.

Яна Зинкевич

В парламент прошла по списку партии "Европейская Солидарность"

С 2014 года ведет активную волонтерскую деятельность как медик-доброволец: руководительница Медицинского управления и реабилитации бойцов Украинской Добровольческой Армии во время войны на востоке Украины, командир Медицинского батальона "Госпитальеры".

Сейчас Яна сосредоточилась на медицинской поддержке. Среди направлений ее деятельности – эвакуация и сбор средств на ремонт задействованного в этих миссиях транспорта. Благодаря нардепу была финансово обеспечена работа 120 таких экипажей. При ее поддержке полтысячи парамедиков в течение нескольких месяцев ежедневно извлекают из-под огня и с поля боя раненых защитников Украины, оказывают им первую помощь и доставляют в больницы. Масштаб ее деятельности и деятельности батальона "Госпитальеры" впечатляет - их силами с начала войны спасены более 2500 жизней.

Для защиты медиков и экипажей от химических атак Зинкевич организовала финансирование и закупку сотен противогазов и фильтров для них. Для спасения раненых — сбор средств и закупка жизненно важных расходных материалов: турникеты, бандажи, окклюзивки, иглы, комок, I-Gel, узловые турникеты, тазовые шины и еще десятки наименований.

Один из крупнейших гуманитарных проектов депутата Яны Зинкевич и ее партнеров по гуманитарной деятельности – сбор более 3,6 млн. грн. на закупку 400 комплектов лёгкой брони для медиков. Ее приобретение избавит их от необходимости носить тяжелые бронированные плиты, помогая раненым.

Самый большой вызов для депутата - находить силы в себе и поддержать коллег-медиков, чтобы пережить страшные трагедии, когда экипажи "Госпитальеров" страдают от вражеского огня или наталкиваются на мины. Человеческие жизни – самая высокая ценность, за которую Яна и его единомышленники ежедневно рискуют собственными жизнями.

Анна Личман

Избрана по мажоритарному округу № 30 Днепропетровской области от партии "Слуга народа"

Еще до войны депутат уделяла большое внимание гуманитарной деятельности: поддерживала общину своего округа, оказывала финансовую помощь на лечение нуждающимся.

Среди ее гуманитарных миссий во время войны – системная передача в Каменский район гуманитарной помощи для внутренне перемещенных лиц, нашедших здесь убежище от войны; постоянное формирование гуманитарных грузов для удовлетворения потребностей вынужденных переселенцев в самых необходимых вещах — средствах гигиены, одежде, продуктах питания и других вещах, которые так нужны людям, которых война оставила без крова.

Помощь депутата армии – систематическая поставка продуктов питания и так необходимых военным и спасателям транспортных средств.

Сергей Нагорняк

Избрана по мажоритарному округу № 199 Черкасской области от партии "Слуга народа"

Помощь депутата сфокусирована на нуждах общин округа и военнослужащих, которые призваны в ряды Вооруженных сил Украины из Черкасской области.

Через сеть своих депутатских приемок встречается с людьми, организует и оказывает гуманитарную помощь для переселенцев, которые нашли убежище от войны в Черкасской области, а также жителям общин региона и больницам. Помощники депутата общаются с семьями военных и вынужденными переселенцами, чтобы знать нужды военных и гражданских, которым необходима сейчас поддержка снаряжением и гуманитарной помощью. Лично встречается с переселенцами: в Ватутинском обществе встречал людей из Харькова, Мариуполя, Бучи, Ирпеня, Волновахи, Сум, Чернигова и других городов, чтобы выяснить их потребности и оказать помощь.

Сотни защитников Украины из Черкасской области имеют благодаря депутату современную экипировку и снаряжение: шлемы, бронежилеты, тепловизоры, военные аптечки и рации – общей стоимостью более 3,2 млн грн. Для защитников Украины на фронте – обезболивающие и турникеты.

Медицина Черкасской области и округа – еще один фокус деятельности депутата: больницы, ФАПы, амбулатории и служба скорой помощи области регулярно получают гуманитарные грузы.

Игорь Палица

Самовыдвиженец, избранный по мажоритарному округу №22 в Луцке

Гуманитарную деятельность и поддержку войска политик осуществляет через Фонд Игоря Палицы "Только вместе". Снаряжение для защитников – одно из главных направлений. У бойцов 14-й ОБМр есть ценное оборудование, бойцы батальона «Луцк» получили бронежилеты и каски, волынские полицейские — дополнительное снаряжение — каски. На фронт для военных на востоке Украины Палица отправил внедорожник и коптеры для разведки и обнаружения врага. С грузов невоенного характера фонд политика направил защитникам на передовую 40 тонн продуктов и лекарств.

Гуманитарные инициативы для гражданских и пострадавших от войны. Ежедневно в социальных столовых города были горячий обед около 2 тысяч внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в Луцке.

Центр помощи для переселенцев Луцкого горсовета совместно с Фондом Игоря Палицы "Только вместе" и Семейной академией «ПЛАЙ» открыли детскую комнату, где дети были чем заняться и отвлечься, пока их родители ожидают своей очереди на получение помощи.

Расход фонда политика на гуманитарные цели оценивается на сумму более 30 млн грн.

Анна Пуртова

Избран по мажоритарному округу № 221 города Киева от партии "Слуга народа"

Политик вступила в гуманитарный фронт с первых дней войны — осуществляла координацию в обеспечении продуктами питания в Соломенском районе Киева. Особый фокус – на обеспечении потребностей медицинских учреждений. Продовольствие, вода, медикаменты, средства личной гигиены получали больницы города, Национальный институт хирургии и трансплантологии им. О.А. Шалимова, Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. М.М. Амосова, Институт кардиологии им. акад. М.Д. Стражеско, городской роддом №5.

Ежедневную помощь продуктами первой необходимости получали на вокзалах и в городе люди, которые были эвакуированы из зон активных боевых действий. Анна Пуртова оказывала помощь Благотворительному фонду "За Луганщину", открывшему в Киеве хаб для вынужденных переселенцев с востока Украины.

Егор Чернев

В парламент прошел по списку партии "Слуга народа"

Помощь воинам снаряжением и экипировкой – основной фокус деятельности политика. Лично доставил на фронт бойцам Иностранного легиона глушители винтовок под патроны стандарта НАТО.

Свои сообщения о помощи войску не детализируют по понятным причинам, но регулярно отчитываются о нужных для военных "находках": тепловизионных прицелах и тепловизорах, квадрокоптерах для разведки, аптечках стандарта НАТО, сотнях единиц оружия и боекомплектов, грузовике Iveco итальянской армии и т.д. В то же время , как председатель Постоянной Делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО активно встречается с западными политиками, чтобы получить максимум поддержки для Украины. На встрече с немецкими коллегами он объяснял, зачем Украине тяжелое дальнобойное оружие, чтобы изменить позицию Германии по вопросу помощи украинскому фронту. На полях ПА НАТО встречается с американской делегацией конгрессменов во главе с Президентом Ассамблеи Джеральдом Конноли, чтобы заручиться широчайшей политической поддержкой для Украины в США. Вояж в Британию – встреча с премьером Борисом Джонсоном.

В Польше тесные связи со многими политиками, находит каналы получения и доставки гуманитарной помощи для пострадавших от войны гражданских в Украине, возвращается из Польши с партией бронежилетов.

Не забывает о родном Запорожье: передал бронежилеты и персональные аптечки для бердянской роты на линии столкновения.