Гуманітарні ініціативи та дрони для ЗСУ: як народні депутати допомагають громадянам та армії перемогти

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Хто намагається відкрити після перемоги в Україні свої філії Гарвард та Кембридж? Хто захистив від обстрілів пам’ятник засновникам Києва та забезпечив для українців понад 10 мільйонів літрів питної води? Хто везе і шиє "броники" для фронту? Сотні тонн гуманітарки та військового спорядження, допомога переселенцям і шпиталям — хто опікується такими проєктами?

Перше, що спадає на думку, – активісти та волонтери. Про політиків думається в останню чергу. Але ми пошукали і знайшли під куполом Верховної Ради десятеро нардепів, які мають повне право бути зарахованими до лав гуманітарного легіону, що зараз рятує країну. Читайте у алфавітному порядку

Сергій Бабак

До парламенту пройшов за списком партії "Слуга народу", Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій

Порятунок і розвиток української освіти в умовах війни і потім під час відбудови України — головний гуманітарний фронт політика. Він є одним із кураторів напряму "Освіта та наука" Національної ради відновлення України.

Зараз Бабак опікується створенням ефективної дистанційної форми навчання, аналізує переваги та ризики повернення школярів до навчання з фізичною присутністю у класах, шукає донорів для фінансування друку та поширення нових підручників.

Щоб Україна не втратила своє майбутнє, Сергій Бабак допомагає налагодити навчання українських школярів за кордоном, де вони опинились із батьками, налагоджує взаємодію із системами освіти країн ЄС. Тепер у деяких країнах є мережі українських шкіл.

Найбільш амбітна мета політика – залучити до України елітні Гарвард і Кембридж. Сергій Бабак вірить у таку можливість, бо переконаний в їхній готовності допомагати Україні.

Андрій Герус

До парламенту пройшов за списком партії "Слуга народу", Голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Під час війни поєднує роботу Голови Комітету з активною волонтерською діяльністю в одному із гуманітарних штабів Києва. Проте діяльність депутата не зосереджена на столиці. Він відвідує передову, доставляючи туди все необхідне для підтримки вояків і постраждалих від війни цивільних.

Андрій Герус зорганізував колег по комітету на інтенсивну гуманітарну діяльність. Вони закуповують і передають військовикам автомобілі, потрібне спорядження й устаткування, на передову та постраждалим громадам для цивільних везуть медикаменти і продукти харчування.

Геруса можна зустріти в тилових регіонах – там він допомагає військовикам, теробороні та цивільним. Буває і там, де "гаряче", зокрема, під час найбільш інтенсивних бомбардувань Харкова він відвідував військовиків, передаючи їм та цивільним гуманітарну допомогу, автомобілі та спорядження.

Олексій Гончаренко

Самовисуванець по мажоритарному округу 137 Одеської області, член фракції "Європейська Солідарність"

Гуманітарна діяльність депутата здійснюється через мережу "Гончаренко центрів". До війни вони займались просвітництвом: безкоштовне викладання курсів іноземних мов, фінансової грамотності тощо.

З початку війни в "Гончаренко центрах" замість людей за партами волонтери сортують тонни гуманітарної допомоги для біженців і фронту. Головний фокус – доставка гуманітарних вантажів із Європи до лікарень Одеси та регіону. Сотні тонн допомоги прямують до постраждалих від війни громад і військовикам на «передок».

Продукти, консерви, військове екіпірування та спорядження, навіть запчастини для автомобілів – вся можлива допомога. У місті Сколе організував пошиття балаклав, у Кропивницькому – фасування сухих вітамінних продуктів, супових і борщових наборів для військовиків і біженців.

Сам нардеп ділиться, що його волонтерська діяльність у часи війни почалась із трьох гривень, а потім її масштаби перевищили 100 тонн вантажів.

Олесь Довгий

Самовисуванець по мажоритарному округу 102 Кіровоградської області, позафракційний

З перших днів війни до різних міст країни завдяки депутату прямують вантажівки з продовольством для тих, кого війна позбавила даху над головою та їжі. Ця програма охоплює підтримкою більш ніж 200 населених пунктів в окрузі депутата і далеко за його межами — Харків, Запоріжжя, Чернігів, Одеса, Буча та Ірпінь на Київщині.

Також Довгий взявся за вирішення гострої для України теми питної води. Він уже привіз до України унікальні австрійські реагенти для очищення понад десяти мільйонів літрів питної води для Миколаєва та інших регіонів

У Києві політик доклав руку до збереження історичної спадщини: організував та профінансував створення захисного прикриття від обстрілів для пам’ятників Кию, Щеку, Хориву і Либеді, що на Набережній та Майдані Незалежності, ікони Богоматері на Золотих воротах.

До всіх цих проєктів залучений не тільки сам нардеп, але й його родина. Сім’я нардепа з перших днів війни через такі організації як Dovgiy Family Office та Благодійний фонд "Можемо разом" на допомогу фронту спрямувала більше 25 млн грн., зокрема придбала та передала армії найсучасніший пересувний комплекс польової хірургії.

Яна Зінкевич

До парламенту пройшла за списком партії "Європейська Солідарність"

Із 2014 року веде активну волонтерську діяльність як медик-доброволець: очільниця Медичного управління та реабілітації бійців Української Добровольчої Армії під час війни на сході України, командир Медичного батальйону "Госпітальєри".

Зараз Яна зосередилася на медичній підтримці. Серед напрямів її діяльності організація – евакуації та збирання коштів на ремонт задіяного в цих місіях транспорту. Завдяки нардепу було фінансово забезпечено роботу 120 таких екіпажів. За її підтримки півтисячі парамедиків протягом кількох місяців щоденно витягують з-під вогню і з поля бою поранених захисників України, надають їм першу допомогу та доправляють до шпиталів. Масштаб її діяльності та діяльності батальйону "Госпітальєри" вражає – їх силами з початку війни врятовані понад 2 500 життів.

Для захисту медиків і екіпажів від хімічних атак Зінкевич організувала фінансування та закупівлю сотень протигазів і фільтрів для них. Для порятунку поранених — збирання коштів та закупівлю життєво важливих витратних матеріалів: турнікети, бандажі, оклюзивки, декомпресійні голки, I-Gel, вузлові турнікети, тазові шини та ще десятки найменувань.

Один із найбільших гуманітарних проектів депутата Яни Зінкевич та її партнерів по гуманітарній діяльності – збір понад 3,6 млн грн. на закупівлю 400 комплектів легкої броні для медиків. Її придбання позбавить їх необхідності носити важкі броньовані плити, допомагаючи пораненим.

Найбільший виклик для депутата - знаходити сили в собі та підтримати колег-медиків, щоб пережити страшні трагедії, коли екіпажі "Госпітальєрів" страждають від ворожого вогню чи натрапляють на міни. Людські життя – найвища цінність, за яку Яна та її однодумці щоденно ризикують власними життями.

Ганна Лічман

Обрана по мажоритарному округу № 30 Дніпропетровської області від партії "Слуга народу"

Ще до війни депутат приділяла велику увагу гуманітарній діяльності: підтримувала громаду свого округу, надавала фінансову допомогу на лікування тим, хто її потребує.

Серед її гуманітарних місій під час війни – системне передання до Кам’янського району гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб, які знайшли тут прихисток від війни; постійне формування гуманітарних вантажів на задоволення потреб вимушених переселенців у найнеобхідніших речах — засобах гігієни, одязі, продуктах харчування та інших речах, що так потрібні людям, яких війна залишила без даху над головою.

Допомога депутата війську – систематичне постачання продуктів харчування і так необхідних військовим та рятувальникам транспортних засобів.

Сергій Нагорняк

Обраний по мажоритарному округу № 199 Черкаської області від партії "Слуга народу"

Допомога депутата сфокусована на потребах громад округу та військовиків, які призвані до лав Збройних сил України з Черкащини.

Через мережу своїх депутатських приймалень зустрічається з людьми, організовує та надає гуманітарну допомогу для переселенців, які знайшли прихисток від війни на Черкащині, а також мешканцям громад регіону та лікарням. Помічники депутата спілкуються із родинами військовиків і вимушеними переселенцями, щоб знати потреби військовиків і цивільних, яким необхідна зараз підтримка спорядженням і гуманітарною допомогою. Особисто зустрічається з переселенцями: у Ватутінській громаді зустрічав людей із Харкова, Маріуполя, Бучі, Ірпеня, Волновахи, Сум, Чернігова та інших міст, щоб з’ясувати їх потреби і надати допомогу.

Сотні захисників України з Черкащини мають завдяки депутату сучасне екіпірування та спорядження: шоломи, бронежилети, тепловізори, військові аптечки та рації – загальною вартістю понад 3,2 млн грн. Для захисників України на фронті — знеболювальні та турнікети.

Медицина Черкаської області та округу — ще один фокус діяльності депутата: лікарні, ФАПи, амбулаторії та служба швидкої допомоги області регулярно отримують гуманітарні вантажі.

Ігор Палиця

Самовисуванець, обраний по мажоритарному округу № 22 в Луцьку

Гуманітарну діяльність і підтримку війська політик здійснює через Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом". Спорядження для захисників — один із головних напрямків. Бійці 14-ї ОБМр мають цінне обладнання, бійці батальйону «Луцьк» отримали бронежилети та каски, волинські поліцейські — додаткове спорядження — каски. На фронт для військовиків на сході України Палиця відправив позашляховик і коптери для здійснення розвідки та виявлення ворога. Із вантажів невійськового характеру фонд політика спрямував захисникам на передову 40 тонн продуктів і ліків.

Гуманітарні ініціативи для цивільних і постраждалих від війни. Щоденно в соціальних їдальнях міста мали гарячий обід близько 2 тисяч внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у Луцьку.

Центр допомоги для переселенців Луцької міськради спільно із Фондом Ігоря Палиці "Тільки разом" і Сімейною академією «ПЛАЙ» відкрили дитячу кімнату, де діти мали чим зайнятися та відволіктися, поки їхні батьки очікують своєї черги на отримання допомоги.

Витрати фонду політика на гуманітарні цілі оцінюються на суму понад 30 млн грн.

Ганна Пуртова

Обрана по мажоритарному округу № 221 міста Києва від партії "Слуга народу"

Політик стала до гуманітарного фронту з перших днів війни — здійснювала координацію у забезпеченні продуктами харчування в Солом’янському районі Києва. Особливий фокус — на забезпеченні потреб медичних закладів. Продукти харчування, вода, медикаменти, засоби особистої гігієни отримували лікарні міста, Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова, Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова, Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска, міський пологовий будинок № 5.

Щоденну допомогу продуктами першої необхідності отримували на вокзалах і в місті люди, які евакуювались із зон активних бойових дій. Ганна Пуртова надавала допомогу Благодійному фонду "За Луганщину", який відкрив у Києві хаб для вимушених переселенців зі сходу України.

Єгор Чернєв

До парламенту пройшов за списком партії "Слуга народу"

Допомога воякам спорядженням та екіпіруванням — основний фокус діяльності політика. Особисто доставив на фронт бійцям Іноземного легіону глушники для гвинтівок під патрони стандарту НАТО.

Свої повідомлення про допомогу війську не деталізує зі зрозумілих причин, але регулярно звітує про потрібні для військовиків "знахідки": тепловізійні приціли та тепловізори, квадрокоптери для розвідки, аптечки стандарту НАТО, сотні одиниць зброї та боєкомплектів, вантажівку Iveco італійської армії тощо. Водночас як голова Постійної Делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО активно зустрічається із західними політиками, щоб отримати максимум підтримки для України. На зустрічі з німецькими колегами він пояснював, навіщо Україні важка далекобійна зброя, аби змінити позицію Німеччини в питанні допомоги українському фронту. На полях ПА НАТО зустрічається з американською делегацією конгресменів на чолі з Президентом Асамблеї Джеральдом Коннолі, щоб заручитись якнайширшою політичною підтримкою для України в США. Вояж до Британії – зустріч із прем’єром Борисом Джонсоном.

У Польщі має тісні зв’язки з багатьма політиками, знаходить канали отримання та доставки гуманітарної допомоги для постраждалих від війни цивільних в Україні, повертається з Польщі з партією бронежилетів.

На забуває про рідне Запоріжжя: передав бронежилети та персональні аптечки для бердянської роти на лінії зіткнення.