Диксон объяснил, почему отчет Окампо политически ангажирован

Недавно экс-прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо опубликовал отчет с громким названием "Геноцид армян в 2023 году". Окампо покинул пост прокурора МКС в 2012 г., и с тех пор мировые СМИ упоминали его фамилию только в контексте коррупционных скандалов и обвинений в покрывании интересов преступников. Однако "экспертная мысль", подготовленная всего за 9 дней, привлекла внимание прессы – о ней написали The Washington Post, CNN, Forbes, ABC News, Associated Press и ряд других изданий.

Об этом пишет 5 канал.

На отчет Окампо отреагировали не только СМИ, но и действующие юристы и правозащитники. Наиболее аргументированный комментарий дал Родные Диксон – действующий эксперт в области международного права с опытом ведения дел в Афганистане, Кении, Британии, Грузии, Египте, Сирии, Судане, Руанде, Югославии…

Мнение Диксона представляет особый интерес, поскольку он специализируется на обвинениях, связанных с мнимыми геноцидами. А вот единственное дело, которое, как писал Financial Times , довел до конца Окампо за 9 лет как прокурора – обвинение против Томаса Лубанги, лидера военизированной группировки в Конго – имело отношение к чему-либо, кроме геноцида.

Комментарий Диксона состоит из 5 пунктов с беспристрастной и строгой юридической аргументацией. Важнейший тезис, в котором эксперт убедительно доказывает, что с точки зрения международных норм о "геноциде" не может идти речь:

Определение "геноцида" подразумевает наличие двух составляющих элементов: "физического" (совершение конкретных действий) и "ментального" (намерение уничтожить группу людей). Однако юрист отмечает, что в отчете Окампо, но еще более важно – в постановлениях Международного Суда, на которые он ссылается, отсутствуют обе эти составляющие. "Обвинение в геноциде - бездоказательное", заключает Диксон.

Еще один важный акцент, замеченный Диксоном – "явная избирательность относительно "фактов" в отчете" . Окампо размышляет о "вымышленном геноциде" через перекрытие основного пути гуманитарных поставок в Карабах - Лачинской дороге. Но при этом экс-прокурор (умышленно ли от нехватки информации о реальной обстановке в регионе?) не упоминает о существовании еще одной дороги для гуманитарных поставок Агдам-Ханкенди , пролегающей по азербайджанской территории.

Такая пристрастность и некомпетентность Окампо легко объяснима тем, что может быть ангажирована в сфере армянских сепаратистов. 29 июля "президент" армянских пророссийских сепаратистов в Карабахе Араик Арутюнян обратился к Окампо с просьбой прокомментировать ситуацию в Карабахе - это публичный факт . Уже через 9 дней экс-прокурор выдал статью. Примечательно, что Главный прокурор МКС, закрывший одно дело за 9 лет, смог разобраться в ситуации в Карабахе всего за 9 дней.

" Нельзя допустить, чтобы резкость отчета убила неоправданный клин между стремящимися к миру правительствами Армении и Азербайджана. - пишет в финале своего вывода Диксон.

Однако Армения не прислушалась к словам ведущего эксперта в области международного права и 11 августа обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой созвать экстренное заседание по этой теме. Единственный повод – отчет Окампо, не находящий реальных подтверждений.

По всей видимости, ни Арутюнян, ни Пашинян не выиграют от напряжения политической ситуации на Южном Кавказе. Как ни парадоксально, единственным выгодополучателем "отчета" и последующего фарса с "экстренным заседанием" Совбеза ООН является Россия. Мировые СМИ предупреждали об этом с начала года.

01.23 американская газета The Washington Times : "Русский режим манипулирует армянским меньшинством в азербайджанском Карабахе, чтобы разжечь этнические конфликты на Южном Кавказе... Этот сценарий напоминает другие споры, которые Кремль сфабриковал в Грузии, Молдове или Украине, чтобы сохранить свою сферу" .

The Washington Times : "Русский режим манипулирует армянским меньшинством в азербайджанском Карабахе, чтобы разжечь этнические конфликты на Южном Кавказе... Этот сценарий напоминает другие споры, которые Кремль сфабриковал в Грузии, Молдове или Украине, чтобы сохранить свою сферу" . 05.23 крупнейший украинский новостной сайт Цензор : "Путин в своих целях использует армянских сепаратистов-марионеток в Карабахе, также как он это делал с осетинами и абхазами в Грузии и сторонниками "Русского мира" в Крыму и Донбассе".

Цензор : "Путин в своих целях использует армянских сепаратистов-марионеток в Карабахе, также как он это делал с осетинами и абхазами в Грузии и сторонниками "Русского мира" в Крыму и Донбассе". 05.23 румынское подразделение Newsweek : " Это позволяет Москве сохранять военное присутствие на Южном Кавказе, как и в отколовшемся от Грузии регионе Южная Осетия или в контролируемых Россией восточных районах Молдовы. ".

Родни Диксон подытожил свой документ красноречивым призывом: " Публикация (Окампо) должно побуждать международное сообщество удвоить свои усилия по содействию установлению крепкого мира в соответствии с международным правом ".