К десятому иску Украины против РФ в ЕСПЧ намерены присоединиться еще 18 стран-членов Совета Европы

Ряд стран-членов Совета Европы присоединился к десятому иску Украины против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) о ряде нарушений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщают в министерстве юстиции.

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"За последние недели наблюдаем существенную активизацию государств в присоединении к десятому иску Украины. Если еще на конец августа ЕСПЧ сообщил лишь о четырех таких ходатайствах, то уже 16 сентября 2022 года 18 государств-членов Совета Европы сообщили о намерении присоединиться к делу "Украина против России" (Х)" – заявила уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко.

В частности, ходатайство о присоединении к делу уже подали в ЕСПЧ следующие страны:

Ирландия;

Швеция;

Бельгия;

Польша;

Эстония;

Чехия;

Германия;

Литва;

Латвия;

Нидерланды;

Испания;

Франция;

Хорватия;

Италия;

Румыния.

Кроме того, Великобритания планирует присоединить дополнительный период, который завершится 11 октября. Люксембург также заявил, что обращение о присоединении будет направлено в суд в ближайшее время.

Десятый иск Украины против РФ был подан в ЕСПЧ 23 июня. В связи с масштабами и продолжительной вооруженной агрессией Министерство юстиции Украины ежедневно собирает многочисленные доказательства зверств РФ и подает дополнения в суд.

"Десятый иск Украины к ЕСПЧ не только о зверствах России. Это дело о верховенстве права и обеспечении коллективного гарантирования прав и свобод человека в Европе. Именно поэтому Министерство юстиции инициировало вопросы поддержки другими государствами-членами Совета Европы межгосударственного заявления Украины против РФ № 11055/22. - отметила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.

Она добавила, что министерство активно проводит работу по этому направлению на разных площадках.