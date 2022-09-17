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К десятому иску Украины против РФ в ЕСПЧ намерены присоединиться еще 18 стран-членов Совета Европы
Ряд стран-членов Совета Европы присоединился к десятому иску Украины против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) о ряде нарушений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщают в министерстве юстиции.
"За последние недели наблюдаем существенную активизацию государств в присоединении к десятому иску Украины. Если еще на конец августа ЕСПЧ сообщил лишь о четырех таких ходатайствах, то уже 16 сентября 2022 года 18 государств-членов Совета Европы сообщили о намерении присоединиться к делу "Украина против России" (Х)" – заявила уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко.
В частности, ходатайство о присоединении к делу уже подали в ЕСПЧ следующие страны:
- Ирландия;
- Швеция;
- Бельгия;
- Польша;
- Эстония;
- Чехия;
- Германия;
- Литва;
- Латвия;
- Нидерланды;
- Испания;
- Франция;
- Хорватия;
- Италия;
- Румыния.
Кроме того, Великобритания планирует присоединить дополнительный период, который завершится 11 октября. Люксембург также заявил, что обращение о присоединении будет направлено в суд в ближайшее время.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Десятый иск Украины против РФ был подан в ЕСПЧ 23 июня. В связи с масштабами и продолжительной вооруженной агрессией Министерство юстиции Украины ежедневно собирает многочисленные доказательства зверств РФ и подает дополнения в суд.
"Десятый иск Украины к ЕСПЧ не только о зверствах России. Это дело о верховенстве права и обеспечении коллективного гарантирования прав и свобод человека в Европе. Именно поэтому Министерство юстиции инициировало вопросы поддержки другими государствами-членами Совета Европы межгосударственного заявления Украины против РФ № 11055/22. - отметила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.
Она добавила, что министерство активно проводит работу по этому направлению на разных площадках.