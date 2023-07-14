Кабмин назначил нового главу Нацполиции

Кабинет министров назначил новым главой Национальной полиции Ивана Выговского. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, такое решение правительство приняло на заседании 14 июля.

Напомним, что Кабмин еще 20 января временно возложил обязанности главы Нацполиции на Выговского, занимавшего должность начальника Главного управления полиции в Киеве.

Перед этим, 18 января, глава Нацполиции Игорь Клименко вступил в должность заместителя министра внутренних дел – главы Нацполиции и одновременно начал исполнять обязанности министра внутренних дел. 7 февраля он был назначен "полноценным" министром.

Необходимость срочных кадровых изменений в МВД тогда возникла из-за гибели в результате падения вертолета в Броварах Киевской области главы ведомства Дениса Монастырского, его первого заместителя Евгения Енина и госсекретаря Юрия Лубковича.

Кроме них, погибли замруководителя патронатной службы МВД Татьяна Шутяк, руководитель охраны министра Михаил Павлушко, фотограф МВД Николай Анацкий, а также старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента внутренней безопасности Нацполиции Андрей Маринченко.

Сам Выговский возглавил полицию Киева в мае 2021 года вместо Андрея Крищенко, который был одним из соратников увольнительного в июле того года министра Арсена Авакова. До того Выговский с февраля 2020 года работал на аналогичной должности в Полтавской области.