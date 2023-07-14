Кабмін призначив нового голову Нацполіції

Кабінет міністрів призначив новим головою Національної поліції Івана Вигівського. Як повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, таке рішення уряд ухвалив на засіданні 14 липня.

Нагадаємо, що Кабмін ще 20 січня тимчасово поклав обов’язки голови Нацполіції на Вигівського, який займав посаду начальника Головного управління поліції у Києві.

Перед цим, 18 січня, голова Нацполіції Ігор Клименко обійняв посаду заступника міністра внутрішніх справ – голови Нацполіції і одночасно розпочав виконувати обов’язки міністра внутрішніх справ. 7 лютого він був призначений "повноцінним" міністром.

Необхідність термінових кадрових змін у МВС тоді виникла через загибель внаслідок падіння гелікоптеру в Броварах Київської області очільника відомства Дениса Монастирського, його першого заступника Євгенія Єніна та держсекретаря Юрія Лубковича.

Окрім них, загинули заступниця керівника патронатної служби МВС Тетяна Шутяк, керівник охорони міністра Михайло Павлушко, фотограф МВС Микола Анацький, а також старший оперуповноважений в особливо важливих справах департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Андрій Маринченко.

Сам Вигівський очолив поліцію Києва у травні 2021 року замість Андрія Крищенка, який був одним з соратників звільного у липні того року міністра Арсена Авакова. До цього Вигівський з лютого 2020 року працював на аналогічній посаді у Полтавській області.