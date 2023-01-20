Уряд поклав обов’язки голови Нацполіції на начальника столичного главку

Кабінет міністрів 20 січня тимчасово поклав обов’язки голови Національної поліції на начальник Головного управління поліції у Києві Івана Вигівського, йдеться у повідомленні відомства.

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Нагадаємо, що 18 січня голова Нацполіції Ігор Клименко обійняв посаду заступника міністра внутрішніх справ – голови Нацполіції і одночасно розпочав виконувати обов’язки міністра внутрішніх справ.

Втім, у відомстві не повідомляють уточнюючої інформації про зміну статусу самого Клименка у зв'язку з останнім рішенням. На сайті Нацполіції він поки значиться її головою.

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, що звітує про всі прийняті урядом рішення, про рішення щодо Вигівського у п'ятницю не повідомляв, натомість повідомив, що обов’язки державного секретаря МВС було покладено на директорку департаменту освіти, науки та спорту Інну Ящук.

Нагадаємо, що необхідність термінових кадрових змін у МВС виникла через загибель внаслідок падіння гелікоптеру в Броварах Київської області очільника відомства Дениса Монастирського, його першого заступника Євгенія Єніна та держсекретаря Юрія Лубковича.

Окрім них, загинули заступниця керівника патронатної служби МВС Тетяна Шутяк, керівник охорони міністра Михайло Павлушко, фотограф МВС Микола Анацький, а також старший оперуповноважений в особливо важливих справах департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Андрій Маринченко.

Сам Вигівський очолив поліцію Києва у травні 2021 року замість Андрія Крищенка, який був одним з соратників звільного у липні міністра Арсена Авакова. До цього Вигівський з лютого 2020 року працював на аналогічній посаді у Полтавській області.