Кабмин возложил обязанности главы Нацполиции на начальника столичного главка

Кабинет министров 20 января временно возложил обязанности главы Национальной полиции на начальника Главного управления полиции в Киеве Ивана Выговского, говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, что 18 января глава Нацполиции Игорь Клименко занял должность заместителя министра внутренних дел – главы Нацполиции и одновременно начал исполнять обязанности министра внутренних дел.

Впрочем, в ведомстве не сообщают уточняющую информацию об изменении статуса самого Клименко в связи с последним решением. На сайте Нацполиции он пока значится ее главой.

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, отчитывающийся о всех принятых правительством решениях, о решении по Выговскому в пятницу не сообщал, хотя сообщил, что обязанности государственного секретаря МВД были возложены на директора департамента образования, науки и спорта Инну Ящук.

Напомним, что необходимость срочных кадровых изменений в МВД возникла из-за гибели в результате падения вертолета в Броварах Киевской области главы ведомства Дениса Монастырского, его первого заместителя Евгения Енина и госсекретаря Юрия Лубковича.

Кроме них, погибли заместитель руководителя патронатной службы МВД Татьяна Шутяк, руководитель охраны министра Михаил Павлушко, фотограф МВД Николай Анацкий, а также старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента внутренней безопасности Нацполиции Андрей Маринченко.

Сам Выговский возглавил полицию Киева в мае 2021 года вместо Андрея Крищенко, который был одним из соратников уволенного в июле министра Арсена Авакова. До этого Выговский с февраля 2020 работал на аналогичной должности в Полтавской области.