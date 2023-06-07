Киевский адвокат Алексей Шевчук и его партнеры незаконно вывезли за границу более тысячи украинских мужчин - СМИ

Юристы объединения Barristers под руководством Алексея Шевчука разработали схему уклонения от армии и выезда за границу под видом волонтеров через систему “Шлях”

Об этом пишет издание "Наші гроші. Львів”.

Как стало известно журналистам издания, в базу данных данных волонтеров, внесенных в систему «Шлях» Львовской областной военной администрацией (ЛОВА) по просьбе разных общественных организаций, попало более тысячи человек, которые под видом благотворительности сбежали за границу.

Журналисты обратили внимание, что большинство этих мужчин выехало с подачи связанных между собой благотворительных организаций.

Все они (волонтерские фонды - ред.) были зарегистрированы на лиц. так или иначе имеющих отношение к адвокатам или сотрудникам киевского агентства Barristers, экс-партнером которого является скандальный адвокат Алексей Шевчук.

Примечательно, что именно Шевчук был внештатным советником председателя ЛОВА Максима Козицкого по гуманитарной помощи и волонтерству, а также почти год возглавлял координационный штаб по оказанию гуманитарной помощи ЛОВА.

Схема работала просто: подставное лицо регистрировало очередную общественную организацию или благотворительный фонд, якобы помогающий военным/детям/животным.

Работники фонда (контакты и телефоны которых потом оказались липовыми) посылали запрос в систему “Шлях” на выезд их сотрудника за границу якобы за гуманитарной помощью. Клиент выезжал с Украины, но назад уже не возвращался. Некоторые из этих фондов сейчас находятся в состоянии ликвидации, а некоторые имеют проблемы с законом.

Инфографика: Наші Гроші. Львів

В двадцатку лидеров попал и киевский фонд «Байрактар» (уехало 220 человек), основанный летом прошлого года 19-летним Денисом Синявским, который сейчас подозревается в уголовном расследовании по незаконной переправке мужчин за границу.

Из постановлений в судреестре стало известно, что стражи порядка Черкасской области разоблачили «благотворителей», которые в ноябре 2022 года из-за приказа Львовской ОВА внесли в «Шлях» мужчину, который заплатил 2500 долларов. В одном из судебных постановлений по этому делу отмечено, что неуказанные должностные лица ЛОВА отказались сотрудничать со следствием и являться на допрос, - пишут журналисты.

Во Львовской ОВА комментировать ситуацию отказались. Главный фигурант журналистского расследования, Алексей Шевчук, также отказался общаться на эту тему.

СПРАВКА

Алексей Шевчук неоднократно безуспешно принимал участие в конкурсах на должности в государственных органах. В частности, он: не прошел в ВАКС из-за отсутствия нужного опыта; снялся с конкурса на должность главы Нацполиции; не прошел в состав Совета громконтроля НАБУ, из-за чего подавал иск в ОАСК; сошел с дистанции в конкурсе на должность директора НАБУ.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области приостановила действие адвокатского свидетельства Алексея Шевчука за нарушение правил адвокатской этики и оскорбления коллеги Маси Найема. В ответ Шевчук намекнул на инвалидность Найема, потерявшего один глаз на фронте во время службы в ВСУ, назвав его "пиратом".