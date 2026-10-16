Более 84 млрд грн долгов: какова ситуация с расчетами на рынке электроэнергии

За девять месяцев 2026 года долги участников балансирующего рынка перед НЭК "Укрэнерго" выросли до 47,34 млрд. грн. В то же время, задолженность самого оператора перед участниками рынка достигла 36,69 млрд грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщает консалтинговая компания ExPro.

Как изменились долги перед "Укрэнерго"

По состоянию на 30 сентября задолженность перед компанией увеличилась на 5,29 млрд грн или на 12,6% по сравнению с концом 2025 года.

Почти вся сумма — 47,26 млрд грн — приходится на ответственные за баланс стороны. Они обеспечивают соответствие между объемами электроэнергии, которую планируют выработать или потребить, и фактическим показателям.

Долг поставщиков услуг по балансировке перед "Укрэнерго" оставался относительно стабильным и составил 85,1 млн . грн.

Сколько "Укрэнерго" должно участникам рынка

Задолженность оператора перед участниками балансирующего рынка за девять месяцев увеличилась на 13,76 млрд . грн., или на 60%.

Наибольшая часть этой суммы – 32,02 млрд грн – приходится на расчеты с поставщиками услуг по балансировке. Еще 4,67 млрд грн компания задолжала сторонам, ответственным за баланс.

Следовательно, к концу сентября долги перед "Укрэнерго" превышали его собственную задолженность перед участниками рынка на 10,65 млрд грн.

Напомним, по состоянию на 10 июля 2026 года задолженность участников балансирующего рынка перед НЭК "Укрэнерго" достигла 46,5 млрд грн. В то же время долг самого оператора системы передачи перед участниками рынка составил более 32 млрд грн.