RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,89

--0,09

EUR

50,31

--0,04

Готівковий курс:

USD

45,14

45,00

EUR

50,90

50,65

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Понад 84 млрд грн боргів: яка ситуація з розрахунками на ринку електроенергії

електромережі
Заборгованість перед "Укренерго" сягнула 47,3 млрд грн / Фото: НКРЕКП

За дев’ять місяців 2026 року борги учасників балансуючого ринку перед НЕК "Укренерго" зросли до 47,34 млрд грн. Водночас заборгованість самого оператора перед учасниками ринку сягнула 36,69 млрд грн.

Як пише Dilo, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

Як змінилися борги перед "Укренерго"

Станом на 30 вересня заборгованість перед компанією збільшилася на 5,29 млрд грн, або на 12,6%, порівняно з кінцем 2025 року.

Майже вся сума 47,26 млрд грн припадає на сторони, відповідальні за баланс. Вони забезпечують відповідність між обсягами електроенергії, яку планують виробити або спожити, та фактичними показниками.

Борг постачальників послуг з балансування перед "Укренерго" залишався відносно стабільним і становив 85,1 млн грн.

Скільки "Укренерго" винне учасникам ринку

Заборгованість оператора перед учасниками балансуючого ринку за дев’ять місяців збільшилася на 13,76 млрд грн, або на 60%.

Найбільша частина цієї суми 32,02 млрд грн припадає на розрахунки з постачальниками послуг з балансування. Ще 4,67 млрд грн компанія заборгувала сторонам, відповідальним за баланс.

Отже, на кінець вересня борги перед "Укренерго" перевищували його власну заборгованість перед учасниками ринку на 10,65 млрд грн.

Нагадаємо, станом на 10 липня 2026 року заборгованість учасників балансуючого ринку перед НЕК “Укренерго” досягла 46,5 млрд грн. Водночас борг самого оператора системи передачі перед учасниками ринку становила понад 32 млрд грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності