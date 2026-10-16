Понад 84 млрд грн боргів: яка ситуація з розрахунками на ринку електроенергії

За дев’ять місяців 2026 року борги учасників балансуючого ринку перед НЕК "Укренерго" зросли до 47,34 млрд грн. Водночас заборгованість самого оператора перед учасниками ринку сягнула 36,69 млрд грн.

Як пише Dilo, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

Як змінилися борги перед "Укренерго"

Станом на 30 вересня заборгованість перед компанією збільшилася на 5,29 млрд грн, або на 12,6%, порівняно з кінцем 2025 року.

Майже вся сума — 47,26 млрд грн — припадає на сторони, відповідальні за баланс. Вони забезпечують відповідність між обсягами електроенергії, яку планують виробити або спожити, та фактичними показниками.

Борг постачальників послуг з балансування перед "Укренерго" залишався відносно стабільним і становив 85,1 млн грн.

Скільки "Укренерго" винне учасникам ринку

Заборгованість оператора перед учасниками балансуючого ринку за дев’ять місяців збільшилася на 13,76 млрд грн, або на 60%.

Найбільша частина цієї суми — 32,02 млрд грн — припадає на розрахунки з постачальниками послуг з балансування. Ще 4,67 млрд грн компанія заборгувала сторонам, відповідальним за баланс.

Отже, на кінець вересня борги перед "Укренерго" перевищували його власну заборгованість перед учасниками ринку на 10,65 млрд грн.

Нагадаємо, станом на 10 липня 2026 року заборгованість учасників балансуючого ринку перед НЕК “Укренерго” досягла 46,5 млрд грн. Водночас борг самого оператора системи передачі перед учасниками ринку становила понад 32 млрд грн.