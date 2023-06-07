Київський адвокат Олексій Шевчук та його партнери незаконно вивезли за кордон понад тисячу українських чоловіків - ЗМІ

Юристи об'єднання Barristers під керівництвом Олексія Шевчука розробили схему ухилення від армії та виїзду за кордон під виглядом волонтерів через систему "Шлях"

Про це пише видання " Наші гроші. Львів ".

Як стало відомо журналістам видання, до бази даних волонтерів, внесених до системи «Шлях» Львівською обласною військовою адміністрацією (ЛОВА) на прохання різних громадських організацій, потрапило понад тисячу осіб, які під виглядом благодійності втекли за кордон.

Журналісти звернули увагу на те, що більшість цих чоловіків виїхали з подачі пов'язаних між собою благодійних організацій.

Усі вони (волонтерські фонди – ред.) були зареєстровані на осіб. так чи інакше, що мають відношення до адвокатів або співробітників київського агентства Barristers, екс-партнером якого є скандальний адвокат Олексій Шевчук.

Примітно, що саме Шевчук був позаштатним радником голови ЛОВА Максима Козицького з гуманітарної допомоги та волонтерства, а також майже рік очолював координаційний штаб із надання гуманітарної допомоги ЛОВА.

Схема працювала просто: підставна особа реєструвала чергову громадську організацію чи благодійний фонд, який нібито допомагає військовим/дітям/тварини.

Працівники фонду (контакти та телефони яких потім виявилися липовими) надсилали запит у систему “Шлях” на виїзд їхнього співробітника за кордон нібито за гуманітарною допомогою. Клієнт виїжджав із України, але назад уже не повертався. Деякі з цих фондів зараз перебувають у стані ліквідації, а деякі мають проблеми із законом.

Інфографіка: Наші Гроші. Львів

До двадцятки лідерів потрапив і київський фонд «Байрактар» (поїхало 220 осіб), заснований влітку минулого року 19-річним Денисом Синявським, який зараз підозрюється у кримінальному розслідуванні незаконного переправлення чоловіків за кордон.

З ухвал у судреєстрі стало відомо, що правоохоронці Черкаської області викрили «благодійників», які у листопаді 2022 року через наказ Львівської ОВА внесли до «Шляху» чоловіка, який заплатив 2500 доларів. В одній із судових ухвал у цій справі зазначено, що невказані посадові особи ЛОВА відмовилися співпрацювати зі слідством і з'являтися на допит, - пишуть журналісти.

На Львівщині коментувати ситуацію відмовилися. Головний фігурант журналістського розслідування Олексій Шевчук також відмовився спілкуватися на цю тему.

ДОВІДКА

Олексій Шевчук неодноразово безуспішно брав участь у конкурсах на посади у державних органах. Зокрема він: не пройшов у ВАКС через відсутність потрібного досвіду; знявся із конкурсу на посаду голови Нацполіції; не пройшов до складу Ради громконтролю НАБУ, через що подавав позов до ОАСК; зійшов із дистанції у конкурсі на посаду директора НАБУ.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області призупинила дію адвокатського свідоцтва Олексія Шевчука за порушення правил адвокатської етики та образи колеги Масі Найєма. У відповідь Шевчук натякнув на інвалідність Найєма, який втратив одне око на фронті під час служби у ЗСУ, назвавши його "піратом".