Кличко строит развязку на Богатырский, а выгоду от нее получит Эпицентр - эксперт

Строительство новой транспортной развязки на пересечении улиц Богатырской и Полярной в столичном Оболонском районе на северном выезде из Киева может быть связано с необходимостью лучшего логистического обеспечения для крупнейшего ТЦ "Эпицентр" площадью более 100 тыс. кв. м. Об этом в своем блоге написал правозащитник Юрий Гончаренко.

Он приводит данные, согласно которым формальная стоимость закупки в 1,3 млрд грн не соответствует действительности, согласно аудиторским выводам, на объект планируют потратить по меньшей мере 2 млрд грн. Кроме того, несмотря на озвученные подрядчиком сроки – до конца 2024 года, реально работы будут вестись как минимум до конца 2025 года. При этом действующим планом социально-экономического развития в 2023 году предусмотрено финансирование работ на объекте всего на 265 млн. грн.

По данным сообщества "Пассажиры Киева", расчетов эффективности развязки на Оболони так никто и не предоставил. "Или есть что скрывать, или просто не считали", - заключают активисты. Кроме того, они добавляют, что развязка станет адом для пешеходов, особенно из маломобильных групп. “Любому человеку путь и время на переход ул. Богатырской с одной на другую сторону увеличится в разы. Причем придется пользоваться лестницей или пандусом, когда это можно преодолеть быстро без каких-либо подъемов. Людям на колясках и так нелегко по городу двигаться, а здесь нужно приложить дополнительные усилия на ровном месте”, - пишут авторы.

“Впрочем, в развязке на Оболони, похоже, еще более приземлена цель – уменьшить путь водителя до одной единственной точки – в торговый центр “Эпицентр”, – считает эксперт. А значит, 2 млрд грн средств киевлян будут потрачены исключительно для того, чтобы Александр и Галина Гереги (6-е место в украинском Forbes за 2022 год с состоянием свыше $1,2 млрд) и дальше могли зарабатывать как можно больше на своей коммерческой недвижимости.

"К слову, это уже не первый раз, когда город принимает транспортные решения в интересах Эпицентра. Жителям района Саперная Слободка хорошо известна история с разворотом возле магазина "Леруа Мерлен", прямого конкурента "Эпицентра", который убрали, чтобы покупателям было сложнее добираться до них с левого берега и предпочитали ТЦ Герег. Правда, тогда обошлось просто ликвидацией одного удобного перекрестка”, – написал Гончарук.

Автор задается вопросами: какую часть от развязки на Полярной профинансируют владельцы "Эпицентра"? “Компенсируют ли они хотя бы часть потерь для экономики города из-за пробок, в которых будут стоять автомобили со стороны Вышгорода до конца 2025 года и все, кто едет из Виноградаря на Оболонь и в обратную сторону? Понес ли кто ответственность за проектирование огромного торгового центра без такой развязки? Как вообще происходит проектирование дорог в городе, где даже официальные показатели населения в 1,5-2 раза занижены по отношению к реальным? И почему принимается решение строить новые объекты без завершения старых долгостроев? Каковы риски того, что развязка на Оболони станет таким же долгостроем (учитывая, что в 2023 году на нее есть только 15% средств), когда мэру/Герегам/владельцам других торговых центров или жилых комплексов вздумается за средства всех киевлян построить себе новую и такую "необходимую" транспортную инфраструктуру?", - говорится в блоге.

По мнению правозащитника, на все эти вопросы мэр должен ответить публично. "Однако публично он может только жаловаться на дискредитацию и записывать видеоролики с сомнительных объектов, тем самым подтверждая свою личную заинтересованность в их реализации", - резюмирует автор.