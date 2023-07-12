Кличко будує розв'язку на Богатирський, а вигоду від неї отримає Епіцентр - експерт

Будівництво нової транспортної розв’язки на перетині вулиць Богатирської і Полярної в столичному Оболонському районі на північному виїзді з Києва може бути пов’язане із необхідністю кращого логістичного забезпечення для найбільшого ТЦ “Епіцентр” площею в понад 100 тис. кв. м. Про це у своєму блозі написав правозахисник Юрій Гончаренко.

Він наводить дані, згідно з якими формальна вартість закупівлі у 1,3 млрд грн не відповідає дійсності, натомість згідно з аудиторськими висновками, на об’єкт планують витратити щонайменше 2 млрд грн. Крім того, попри озвучені підрядником строки - до кінця 2024 року, реально роботи будуть вестися щонайменше до кінця 2025 року. При цьому чинним планом соціально-економічного розвитку у 2023 році передбачено фінансування робіт на об’єкті лише на 265 млн грн.

За даними спільноти “Пасажири Києва”, розрахунків ефективності розв’язки на Оболоні так ніхто і не надав. “Або є що приховувати, або просто не рахували”, - роблять висновок активісти. Крім того, вони додають, що розв’язка стане пеклом для пішоходів, особливо з маломобільних груп. “Будь-якій людині шлях і час на перехід вул. Богатирської з одного на інший бік збільшиться в рази. Причому доведеться користуватися сходами чи пандусом, коли зараз це можна подолати швидко без будь-яких підйомів. Людям на візках і так нелегко по місту рухатись, а тут потрібно докласти додаткові зусилля на рівному місці”, - пишуть автори.

“Втім, у розв’язки на Оболоні, схоже, ще більш приземлена мета - зменшити шлях водія до однієї єдиної точки - до торгового центру “Епіцентр”, - вважає експерт. А отже, 2 млрд грн коштів киян будуть витрачені виключно для того, аби Олександр та Галина Гереги (6-те місце в українському Forbes за 2022 рік зі статками понад $1,2 млрд) і надалі могли заробляти якомога більше на своїй комерційній нерухомості.

“До слова, це уже не перший раз, коли місто ухвалює транспортні рішення в інтересах “Епіцентру”. Жителям району Саперна Слобідка добре відома історія з розворотом біля магазину “Леруа Мерлен”, прямого конкурента “Епіцентру”, який прибрали, аби покупцям було складніше добиратися до них з лівого берега і вони віддавали перевагу ТЦ Герег. Щоправда, тоді обійшлось просто ліквідацією одного зручного перехрестя”, - написав Гончарук.

Автор задається питаннями: яку частину від розв’язки на Полярній профінансують власники “Епіцентру”? “Чи компенсують вони хоча б частину втрат для економіки міста через корки, в яких будуть стояти автомобілі зі сторони Вишгорода до кінця 2025 року і всі, хто їде з Виноградаря на Оболонь і в зворотній бік? Чи поніс хтось відповідальність за проектування величезного торгового центру без такої розв’язки? Як взагалі відбувається проектування доріг в місті, де навіть офіційні показники населення в 1,5-2 рази занижені відносно реальних? І чому ухвалюється рішення будувати нові об’єкти без завершення старих довгобудів? Які ризики того, що розв’язка на Оболоні стане таким самим довгобудом (з огляду на те, що в 2023 році на неї є лише 15% коштів), коли меру / Герегам / власникам інших торгових центрів чи житлових комплексів заманеться за кошти всіх киян побудувати собі нову і таку “необхідну” транспортну інфраструктуру?”, - йдеться в блозі.

На думку правозахисника, на всі ці питання мер мав би відповісти публічно. “Проте публічно він може лише жалітися на дискредитацію і записувати відеоролики з сумнівних об’єктів, тим самим підтверджуючи свою особисту зацікавленість в їхній реалізації”, - резюмує автор.