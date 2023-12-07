Ликвидация Кивы демонстрирует неспособность спецслужб России уберечь предателей от работы СБУ, - эксперт

Ликвидация Кивы продемонстрировала, что СБУ способна находить и наказывать предателей даже в любой точке РФ. Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

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Эксперт акцентирует, что Служба Безопасности готова доставать и уничтожать каждого предателя, призывающего убивать украинцев. "Неофициально есть информация, что Кива – одна из законных целей так называемого длинного "списка Малыша". Туда входят люди, которые совершали военные преступления и призывали к геноциду украинцев", - сообщает политолог.

Загородний подчеркивает, что ликвидация предателей – это системные действия СБУ. "В тот же день, что и Киву, в Луганске был ликвидирован военный преступник, так называемый "депутат ЛНР" Олег Попов. Попов фигура менее медийна чем Кива. Но его ликвидация - это еще один колокольчик для всех коллаборантов. Такие звонки раздаются для предателей все чаще", - считает эксперт.

"Вчерашний день еще раз показал, что общество ждет и аплодирует такому наказанию предателей. Это демонстрирует, в том числе, и поддержка действий СБУ, которую фиксируют социологи – самая большая за весь период Независимости. В мире такие действия сравнивают с израильским "Моссадом" лучших времен" : врагов государства найдут и накажут, где бы они ни находились. Такое знание приводит предателей к истерикам и постоянным поискам "кротов" в своих рядах", - резюмирует Загородний.

Напомним, 6 октября тело экснардепа-изменника Ильи Кивы обнаружили в Подмосковье. Источники ряда СМИ сообщили, что ликвидация Кивы – это спецоперация СБУ. Предатель был ликвидирован из стрелкового оружия.