Малюк превратил СБУ в эффективную структуру и вывел ее на новый уровень, – нардеп Костенко

Глава СБУ Василий Малюк превратил службу в эффективную структуру, важным направлением деятельности которой стала контрразведка и уникальные спецоперации. Об этом народный депутат и секретарь Комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко рассказал в интервью журналистам.

"Сейчас Василий Малюк выводит службу на новый уровень. Дает ей больше полномочий, больше возможностей. Служба работает в том направлении, в котором она должна работать в военное время – это контрразведывательная защита государства", – сказал Р. Костенко.

Он отметил, что СБУ не только активно обнаруживает вражеские агентурные сети внутри страны, но и успешно производит операции за рубежом.

Он напомнил, что Служба безопасности начала успешно использовать морские дроны для поражения российских кораблей и Крымского моста. Этим она показала асимметричные способы борьбы с противником.

Особое внимание Костенко обратил на достижение центра специальных операций "Альфа" СБУ.

"Имея небольшое количество бойцов, по количеству пораженной техники "Альфа" всегда является одним из лидеров. Это говорит о профессионализме и правильно построенных процессах в службе", – сказал он.

Напомним, Служба безопасности Украины в течение 2023 года обнаружила 47 агентурных сетей, в которых действовали предатели и российские агенты. С начала полномасштабного вторжения России в Украину подозрения получили более двух тысяч предателей. Также СБУ дважды подорвала Крымский мост и поразила 11 российских кораблей морскими дронами.