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Малюк перетворив СБУ на ефективну структуру та вивів її на новий рівень, – нардеп Костенко

Василь Малюк
Голова СБУ Василь Малюк. Фото: пресслужба СБУ

Голова СБУ Василь Малюк перетворив службу на ефективну структуру, важливим напрямком діяльності якої стала контррозвідка та унікальні спецоперації. Про це народний депутат та секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів в інтерв’ю журналістам. 

"Зараз Василь Малюк виводить службу на новий рівень. Дає їй більше повноважень, більше можливостей. Служба працює у тому напрямку, в якому вона повинна працювати у воєнний час – це контррозвідувальний захист держави", – сказав Р. Костенко.

Він зазначив, що СБУ не тільки активно виявляє ворожі агентурні мережі всередині країни, але й успішно проводить операції за кордоном.

Він нагадав, що саме Служба безпеки почала успішно використовувати морські дрони для ураження російських кораблів та Кримського мосту. Цим вона продемонструвала асиметричні методи боротьби з ворогом.

Окрему увагу Костенко звернув на досягнення центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ.

"Маючи невелику кількість бійців, за кількістю ураженої техніки "Альфа" завжди є одним із лідерів. Це говорить про професіоналізм і про правильно побудовані процеси у службі", – сказав він.

Нагадаємо, Служба безпеки України протягом 2023 року виявила 47 агентурних мереж, в яких діяли зрадники та російські агенти. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підозри отримали понад дві тисячі зрадників. Також СБУ двічі підірвала Кримський міст та вразила 11 російських кораблів своїми морськими дронами.