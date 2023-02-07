Малюк смог за полгода перевести СБУ на военные рельсы – его утверждение не вызвало вопросов, - эксперт

Утверждение Василия Малюка в должности главы СБУ рекордным количеством депутатов (324 голоса "ЗА"), свидетельствует о его результативной работе в статусе и.о. главы Службы. Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

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"Малюк в Раду приехал представлять лично Президент, а оппозиция особо не "нападала". Причина: реальные результаты работы Службы оставляют минимальное поле для критики. И это при том, что Малюк, судя по его интервью, человек подчеркнуто аполитичен (в отличие от многих своих предшественников), и явно не собирается строить политическую карьеру, при этом полгода работы в статусе "и.о." дают возможность говорить о конкретной результативности", - отмечает эксперт.

"Именно после того, как Малюк возглавил Службу и очистил ее от предателей, произошли крупнейшие "хлопки" на территории РФ: подрыв Крымского моста; атака дронов на корабли России в бухте Севастополя; ликвидации десятков предателей Украины в "ЛНР/ДНР". Отдельная заслуга - очищение Украины от вредного влияния России на церковную среду "Безопасные меры против агентов в рясах" - УПЦ (МП) - разработанная и внедренная СБУ операция. Малюк взялся за "кремлевских агентов", которых не трогали десятилетиями. Причем все мероприятия были проведены юридически выверено и законно", – акцентирует политолог.

Загородний подчеркивает, что именно под руководством Малюка СБУ получила положительный рейтинг доверия от общества. "В конце декабря 2021-го у Службы во главе с Иваном Бакановым был отрицательный рейтинг доверия. Месяц назад опрос КМИС зафиксировал, что СБУ во главе с Василием Малюком - правоохранительный орган с наибольшим рейтингом доверия (63%)", - резюмирует Загородний

"Напомним, что Рада утвердила Василия Малюка в должности главы СБУ рекордными 324 голосами "за" . Президент Владимир Зеленский, в выступлении перед голосованием, отметил, что Василий Малюк во время фактического руководства СБУ доказал, что "Служба безопасности может быть такой, какой ее хочет видеть народ Украины".