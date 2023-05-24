Министр обороны Великобритании прибыл в Киев на переговоры с Резниковым

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 24 мая прибыл с официальным визитом в Украину, чтобы встретиться со своим коллегой Алексеем Резниковым.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Обсудили с Беном Уоллесом и приоритеты по вооружению Украины для достижения победы. Особенно по поводу оружия, которое дает возможность наносить поражение врагу на дальних дистанциях, такого как Storm Shadow", - прокомментировал встречу Резников.

Британский министр отметил, что именно ракеты Storm Shadow стали первым оружием такого типа, которое Украина получила от союзников.

"Украина получила ракеты Storm Shadow, которые могут быть использованы на большие дальности. Это одни из первых ракет большой дальности, предоставленные Украине ее союзниками. Мы предоставили такой вид вооружения из-за постоянного применения Россией ее оружия большой дальности, которое она использует для того, чтобы вредить гражданскому населению и гражданской критической инфраструктуре", — отметил он.

Великобритания не впервые выступила инициатором в открытии для Украины новых позиций в вопросе поставок разных типов оружия. Страна отправила первые партии противотанковых средств NLAW, предоставила помощь в принятии решений о получении Украиной артиллерийских снарядов 155 калибра, создании специального фонда по поддержке Украины и возможности приобретения оружия из разных стран.

Именно Великобритания активно участвовала в вооружении украинского флота противокорабельными ракетами "Гарпун" вместе с партнерами и в обеспечении Украины современными системами MLRS, например M270.

"А еще такие "вкусняшки", как Storm Shadow, и многое другое, о чем я пока не могу сказать. И все это Украина получила благодаря персональному участию Бена Уоллеса, его лидерству и усилиям его команды", — подчеркнул Резников.

Напомним, по словам премьер-министра Великобритании Риши Сунака, самым высоким приоритетом для Лондона является продолжение предоставления военной помощи Украине. В частности, правительство страны приняло решение о наращивании производства оружия, чтобы увеличить поставки в Украину. Речь идет, в частности, о производстве артиллерийских снарядов.