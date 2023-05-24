Міністр оборони Великої Британії прибув в Київ на переговори з Резніковим

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 24 травня прибув з офіційним візитом до України, щоб зустрітися зі своїм колегою Олексієм Резніковим.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Обговорили з Беном Воллесом і пріоритети по озброєнню України для досягнення перемоги. Особливо щодо зброї, яка дає можливість наносити ураження ворогу на дальніх дистанціях, такої як Storm Shadow", — прокоментував зустріч Резніков.

Британський міністр зауважив, що саме ракети Storm Shadow стали першою зброєю такого типу, яку Україна отримала від союзників.

"Україна отримала ракети Storm Shadow, які можуть бути використані на великі дальності. Це одні з перших ракет великої дальності, які надані Україні її союзниками. Ми надали такий вид озброєння через постійне застосування Росією її зброї великої дальності, яку вона використовує для того, щоб шкодити цивільному населенню та цивільній критичній інфраструктурі", — зауважив він.

Велика Британія не вперше виступила ініціатором у відкритті для України нових позицій в питанні поставок різних типів зброї. Країна відправила перші партії протитанкових засобів NLAW, допомогла в ухваленні рішень про отримання Україною артилерії 155-го калібру, створенні спеціального фонду щодо підтримки України й можливості придбання зброї з різних країн.

Саме Велика Британія активно брала участь в озброєнні українського флоту протикорабельними ракетами "Гарпун" разом із партнерами та у забезпеченні України сучасними системами MLRS, як-от M270.

"А ще такі "смаколики", як Storm Shadow, і багато іншого, про що я наразі не можу сказати. І все це Україна отримала завдяки персональній участі Бена Воллеса, його лідерству та зусиллям його команди", — підкреслив Резніков.

Нагадаємо, за словами прем’єр-міністра Великобританії Ріші Сунака, найвищим пріоритетом для Лондона є продовження надання військової допомоги Україні. Зокрема, уряд країни прийняв рішення про нарощення виробництва зброї, щоб збільшити поставки до України. Йдеться, зокрема, про виробництво артилерійських снарядів.