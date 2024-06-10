Мустафа Найем уволился из Агентства восстановления после скандала с командировкой

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем написал заявление об увольнении. Он утверждает, что ведомству мешают работать.

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Об этом Найем написал в Facebook.

"Я покидаю должность главы Агентства восстановления. Решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия", - заявил он.

По его словам, начиная с ноября прошлого года команда Агентства начала сталкиваться с постоянным противодействием, сопротивлением и созданием искусственных препятствий.

"Нам полностью отменили бюджет на проекты по восстановлению и содержанию дорог. Я отдаю себе отчет в ограниченности ресурсов и важности военных расходов. Но отмена средств на содержание инфраструктуры неизбежно скажется в первую очередь на состоянии дорог оборонного значения и, как следствие, на всей военной логистике. Если это не изменится, в следующем сезоне нас ждет усложнение военной логистики и экспорта продукции", - подчеркнул Найем.

Кроме того, ведомство начали «кошмарить» бюрократией, когда документы на оплату защитных сооружений, фортификаций или восстановления находились на согласовании в Правительстве месяцами, возвращались по шесть-восемь раз с бессмысленными замечаниями, задерживались по несколько месяцев, а некоторые не согласованы до сих пор.

"Прямо сейчас Правительство уже третий месяц не согласовывает выплату почти 150 млн евро, которые были заимствованы государством у ЕИБ для критически важных проектов, в том числе водопровода и защиты энергетики. Все это имеет последствия, о которых я неоднократно официально сообщал", - подчеркнул Найем.

Он обратил внимание, что несвоевременная оплата работы подрядчиков подрывает доверие к государству, а задержка с финансированием - замедляет, а в некоторых направлениях - полностью остановило строительные работы, а это потеря доверия и рынка, и местных властей, и граждан.

"Но главное, что все это негативно влияет на обороноспособность страны, логистику грузов, защиту критической инфраструктуры и экспорт наших товаров. Понятно, что такие действия рано или поздно должны повлечь за собой критику нашей команды и недовольство международных партнеров", - убежден Найем.

Он также сообщил, что с начала года Агентству существенно обрезали заработную плату – львиной части работников было урезано до 68% зарплаты.

"Правительство сделало это вопреки любой логике и здравому смыслу. И нет, у нас не было космических зарплат – старший специалист Агентства получал чуть больше 30 тысяч гривен, а сейчас – 14. В результате с начала года мы уже потеряли 25% нашего коллектива, о чем я неоднократно писал письма премьер-министру Украины, СБУ, НАПК и Министерству финансов, и о чем неоднократно говорилось послами G7 на встречах с главой Правительства. Считаю, что это было сделано умышленно, чтобы в Агентстве, которое в какой-то мере стало образцом построения процессов с "0", просто не осталось профессиональных и мотивированных людей, а именно Агентство сочли неэффективным и ненужным", - утверждает Найем.

Он напомнил, что за год возглавляемому им ведомству удалось реализовать множество проектов. После деоккупации пострадавших регионов восстановили около 1,3 тыс. км автодорог и движение по 330 мостам. 29 крупнейших пунктов пропуска на западной границе отремонтировали и приступили к проектным работам по реконструкции и строительству двух новых пунктов. После подрыва российскими войсками плотины Каховской ГЭС в короткие сроки построили 155 км магистрального водопровода в Днепропетровской области, который обеспечит питьевой водой 1,5 млн человек.

Все это было возможно, по словам Найема, благодаря поддержке министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и бывшего министра Александра Кубракова.

"С увольнением министра это стало невозможным, и последнее решение главы Правительства об отмене моего официального участия в Конференции по восстановлению Украины в Берлине это подтвердило", - заявил Найем.

Он не исключает, что в дальнейшем будут попытки преследовать и дискредитировать его работу в публичной плоскости и готов к этому и перед увольнением обратился ко всем правоохранительным и контролирующим органам с просьбой принять все меры по проверке законности и прозрачности решений, принимаемых Агентством.

Найема не пустили на конференцию по возобновлению

Высшее должностное лицо Украины, ответственное за восстановление страны, глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем, пропустит нынешнюю Конференцию по восстановлению Украины из-за внутриполитических споров, сообщило агентство Bloomberg.

Премьер-министр Денис Шмигаль не согласовал участие Найема в мероприятии и до сих пор не заменил министра инфраструктуры, уволенного парламентом месяц назад.

Встреча доноров призвана мобилизовать международную поддержку для восстановления Украины после разрушений, вызванных полномасштабным российским вторжением.

Ожидается, что президент Владимир Зеленский откроет мероприятие вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Но Государственное агентство по развитию инфраструктуры и восстановлению "не будет присутствовать", сообщил в электронном письме глава агентства Мустафа Найем.

"Премьер-министр лично отклонил мою просьбу о командировке в Берлин без объяснения причин", - заявил Найем.

Редакция " Зеркала недели " получила документ, подтверждающий отказ премьер-министра главе Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры.

Хотя более 20 украинских чиновников перечислены как участники — в частности министры экономики, финансов, здравоохранения, иностранных дел и и.о. министра инфраструктуры – решение заблокировать участие Найема и не назначить постоянного министра может создать впечатление, что украинское правительство не рассматривает восстановление как неотложную проблему.

Репутация Украины пошатнулась из-за коррупционных скандалов, что усложняет попытки привлечь международную поддержку. По оценкам Европейского инвестиционного банка, сейчас стоимость реконструкции Украины составляет более 1 триллиона долларов.

Найем сообщил, что планировал принять участие в панельных дискуссиях, а также во встрече, организованной PricewaterhouseCoopers LLP с более чем 100 немецкими компаниями, чтобы обсудить перспективы, вызовы и прозрачность восстановления Украины.