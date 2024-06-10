Мустафа Найєм звільнився з Агентства відновлення після скандалу з відрядженням

Очільник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм написав заяву про звільнення. Він стверджує, що відомству заважають працювати.

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Про це Найєм написав у Facebook.

"Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження", - заявив він.

За його словами, починаючи з листопада минулого року, команда Агентства почала стикатися з постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод.

"Нам повністю скасували бюджет на проекти з відновлення та утримання доріг. Я усвідомлюю обмеженість ресурсів та важливість військових витрат. Але скасування коштів на утримання інфраструктури неминуче позначиться в першу чергу на стані доріг оборонного значення і, як наслідок, на всій військовій логістиці. Якщо це не зміниться, наступного сезону нас чекає ускладнення військової логістики та експорту продукції", - підкреслив Найєм.

Крім того, відомство почали «кошмарити» бюрократією, коли документи на оплату захисних споруд, фортифікацій або відновлення погоджувалися в Уряді місяцями, поверталися по шість-вісім разів з безглуздими зауваженнями, затримувалися по декілька місяців, а деякі не погоджені й досі.

"Прямо зараз Уряд вже третій місяць не погоджує виплату майже 150 млн євро, які були запозичені державою у ЄІБ для критично важливих проектів, у тому числі, водогону та захисту енергетики. Все це має наслідки, про які я неодноразово офіційно повідомляв", - наголосив Найєм.

Він звернув увагу, що невчасна оплата роботи підрядників підриває довіру до держави, а затримка з фінансуванням - сповільнює, а у деяких напрямках - повністю зупинило будівельні роботи, а це – втрата довіри і ринку, і місцевої влади, і громадян.

"Але головне, що усе це негативно впливає на обороноздатність країни, логістику вантажів, захист критичної інфраструктури та експорт наших товарів. Зрозуміло, що такі дії рано чи пізно мають спричинити критику нашої команди і невдоволення міжнародних партнерів", - переконаний Найєм.

Він також повідомив, що з початку року Агентству суттєво обрізали заробітну плату - левовій частині працівників було зрізано до 68% зарплати.

Уряд зробив це всупереч будь-якій логіці та здоровому глузду. І ні, у нас не було космічних зарплат - старший спеціаліст Агентства отримував трохи більше 30 тисяч гривень, а зараз - 14. Внаслідок цього з початку року ми вже втратили 25% нашого колективу, про що я неодноразово писав листи прем’єр-міністру України, СБУ, НАЗК та Міністерству фінансів, і про що неодноразово говорилося послами G7 на зустрічах з головою Уряду. Вважаю, що це було зроблено умисно, щоб в Агентстві, яке певною мірою стало взірцем побудови процесів з “0”, просто не залишилося фахових і вмотивованих людей, а саме Агентство визнали неефективним та непотрібним", - стверджує Найєм.

Він нагадав, що за рік очолюваному ним відомству вдалося реалізувати велику кількість проектів. Після деокупації постраждалих регіонів відновили майже 1,3 тис. км автошляхів та рух 330 мостами. 29 найбільших пунктів пропуску на західному кордоні відремонтували та розпочали проектні роботи з реконструкції та будівництва двох нових пунктів. Після підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС у короткі терміни збудували 155 км магістрального водогону у Дніпропетровській області, який забезпечить питною водою 1,5 млн людей.

Все це було можливо, за словами Найєма, завдяки підтримці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та колишнього міністра Олександра Кубракова.

"Із звільненням міністра це стало неможливим, і останнє рішення голови Уряду про скасування моєї офіційної участі у Конференції з відновлення України у Берліні це підтвердило", - заявив Найєм.

Він не виключає, що згодом будуть намагання переслідувати та дискредитувати його роботу у публічній площині і готовий до цього і перед звільненням звернувся до усіх правоохоронних та контролюючих органів з проханням вжити усіх заходів щодо перевірки законності та прозорості рішень, які приймалися Агентством.

Найєма не пустили на конференцію з відновлення

Найвищий посадовець України, відповідальний за відновлення країни, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм, пропустить цьогорічну Конференцію з питань відновлення України через внутрішньополітичні суперечки, повідомило агенство Bloomberg.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не погодив участь Найєма у заході та досі не замінив міністра інфраструктури, звільненого парламентом місяць тому.

Зустріч донорів покликана мобілізувати міжнародну підтримку для відновлення України після руйнувань, спричинених повномасштабним російським вторгненням.

Очікується, що президент Володимир Зеленський відкриє захід разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Але Державне агентство з розвитку інфраструктури та відновлення "не буде присутнє", повідомив в електронному листі голова агентства Мустафа Найєм.

"Прем'єр-міністр особисто відхилив моє прохання про відрядження до Берліна без пояснення причин", - заявив Найєм.

Редакція "Дзеркала тижня" отримала документ, що підтверджує відмову прем’єр-міністра голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Хоча понад 20 українських високопосадовців перелічені як учасники — зокрема міністри економіки, фінансів, охорони здоров'я, закордонних справ та в.о. міністра інфраструктури — рішення заблокувати участь Найєма та не призначити постійного міністра може створити враження, що український уряд не розглядає відбудову як нагальну проблему.

Репутація України похитнулася через корупційні скандали, що ускладнює спроби залучити міжнародну підтримку. За оцінками Європейського інвестиційного банку зараз вартість реконструкції України складає понад 1 трильйон доларів.

Найєм повідомив, що планував взяти участь у панельних дискусіях, а також у зустрічі, організованій PricewaterhouseCoopers LLP з більш ніж 100 німецькими компаніями, щоб обговорити перспективи, виклики та прозорість відбудови України.