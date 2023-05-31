Налоговую реформу 10-10-10 Ростислав Шурма "списал" из программы "Оппоблока" - СМИ

Налоговая реформа "10-10-10", продвигаемая в течение прошлого года заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурма, является видоизмененным пунктом программы партии "Оппозиционный блок" на выборах 2019 года, пишет издание Главком. В этой программе партия предлагала также выровнять ставки НДС, налога на доходы физлиц и налога на прибыль, но на уровне 12%.

Первыми на это обратили внимание авторы сообщества «Последний капиталист». Они также предположили, что Шурма может использовать и другие пункты этой программы под видом идей для реформ , отмечает издание.

Журналисты напоминают, что Шурма был шестым в списке "Оппоблока" на выборах 2019 года. " А насчет " Оппозиционного блока " , мои экономические взгляды не изменились . … Я на практике очень четко понимаю, что нужно сделать, чтобы и маленький, и средний бизнес развивались , и крупные компании инвестировали в страну. А та или иная политическая партия это лишь инструмент продвижения своих экономических взглядов, не более того » , – сказал Шурма в интервью Kyiv Post в апреле.

Следовательно, экономические " наработки " " Оппоблока " Шурма взял с собой на должность в Офис президента уже при новой власти , говорится в статье. Журналисты напоминают, что "реформу " неоднократно критиковали в налоговом комитете парламента, в Нацбанке и в Минфине. Кроме того, снижение налогов напрямую противоречит требованиям МВФ. Также авторам неоднократно упрекали в отсутствии прозрачных расчетов относительно результатов внедрения " реформы " . Их не предоставилидо сих пор .

" Похоже, что ключевая причина, почему "с равниловка " не сработает, состоит в том, что эта идея без " поправки " на войну, разработанная в интересах инвесторов " Опблока " (т.е. крупного олигархического бизнеса) и не имеет ничего общего с экономическими реалиями сегодня ", - говорится в статье . В то же время в программе Опоблока "новой индустриализации" противопоставлялась "политика развала промышленного сектора, превращение Украины в сырьевой придаток " , и " финансовый диктат МВФ " , на который соглашалась предыдущая власть .

Среди других идей, на которые "подписался" Шурма – государственная поддержка ключевых отраслей промышленности , по снижению тарифов на коммунальные услуги , " проведение их всеукраинского аудита, по результатам которого будет осуществлен перерасчет тарифов " . " Несмотря на обвинения действующей на тот момент власти в популизме, сами " индустриализаторы " тоже добавили в свою программу « популистские нотки " : своим избирателям они обещали повышение пенсий, выплат при рождении ребенка (от 100 тыс. грн. за первую до 400 за третью и каждую следующую), зарплат бюджетникам, бесплатные медицинские полисы за счет работодателей и т.п. ”, - говорится в статье.

Особого внимания, по мнению авторов, заслуживают политические лозунги партии, под которыми также подписался Шурма. " К примеру, " Опоблок " призвал к полному выполнению Минских соглашений, снятию продовольственной и экономической блокады Донбасса и Крыма, восстановлению пассажирского железнодорожного сообщения с Донецком, Луганском и Симферополем (!), проведению выборов депутатов Донецкого и Луганского областных советов одновременно с местными выборами в Украине, восстановление прямого пассажирского (прежде всего авиационного) сообщения между Украиной и Россией ", - говорится в статье.

Также в " Опблоке " призывали к предоставлению Украине внеблокового статуса, а русскому языку – статуса официального; " создание условий для свободного использования и всестороннего развития языков национальных меньшинств " , а также " предоставление каждому из 27 регионов права определять язык обучения и делопроизводства по результатам местного референдума и решения регионального совета (областного, городского, районного) " .

" Если заместитель председателя Офиса не изменил своих экономических убеждений и искренне в этом признается , то какова вероятность, что он так же не изменил и политической составляющей этих убеждений? Это открытый вопрос, на который Ростиславу Игоревичу, пожалуй, следует все же дать публичную и прямой ответ ", - резюмируют авторы .