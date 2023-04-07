Нарушили адвокатскую тайну и забрали машины. Почему ДБР давит на известного юриста

Андрей Кузьменко уверен, что силовики попали в его дом без всяких оснований.

С обысками к известному адвокату Андрею Кузьменко силовики пришли накануне. Сначала зашли в дом, потом начали обзор автомобилей. В его жилье, заявляет Кузьменко, ДБРвцы зашли без всяких оснований. Об этом пишет comments.ua.

"Пришли якобы из-за моей причастности к уголовному делу по 345 статье "Угроза убийством работнику правоохранительного органа". Никакого статуса, ничего абсолютно. Учитывая, что была озвучена фамилия моего клиента, которую я не могу разглашать, я напрямую связываю это с давлением на адвоката" - заявляет Кузьменко.

К этому делу, уверяет адвокат, у него нет никакого отношения. По словам адвоката, во время обыска силовики забрали документы, флешки и даже автомобиль адвоката, его жены и еще один – собственность фирмы. Осматривали все, даже те бумаги, которые содержат адвокатскую тайну, их снимали на видео, а позже вообще изъяли.

"Они осматривали очень много документов, представляющих адвокатскую тайну. Я им предоставил все электронные носители для того, чтобы они убедились в том, что здесь исключительно адвокатская документация по моей работе за 10 лет. Они убедились в этом, но после осмотра все равно решили все изъять, они шли конкретно забирать и им неинтересно было, что именно — то есть они решили парализовать полностью мою адвокатскую деятельность», — рассказывает юрист.

Он добавляет, попали в дом даже без определения следственного судьи – работники ДБР действовали с многочисленными нарушениями, об этом уже заявляют в Комитете защиты прав адвокатов. Его представители сразу же выехали на место обыска и попытались помешать незаконным действиям силовиков. Но их это не остановило.

"Комитет удивлен практикой проведения обысков без определений суда у специальных субъектов, предусмотренных ст. 480 УПК Украины, которую сотрудники ДБР пытаются сделать привычной. Обход функции суда в виде судебного контроля за уголовным производством путем проведения неотложных обысков недопустим. Представители Комитета и Комитеты Советы адвокатов регионов приложат максимум усилий, чтобы остановить практику злоупотребления положениями ч.3 ст.233 УПК Украины." — говорится в заявлении Комитета по защите прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности НААУ.

На нападение на известного адвоката уже отреагировала общественность. Тем более, Андрей Кузьменко не единственный, кто стал жертвой ДБРцев, аналогичные обыски по уголовному делу прошли и у его коллеги Николая Голодняка. Комитет защиты прав адвокатов уже обнародовал номер горячей линии, на которую юристы могут обращаться за правовой поддержкой. Там обещают помочь в защите нарушенных прав.

Вызывающими и демонстративными уже назвал действия силовиков и Председатель Совета адвокатов Киевской области Петр Бойко. Ситуацию с обысками он комментирует, не подбирая высказываний, и уверен, что работников Бюро ждет наказание.

“Следует упомянуть клинстоны, которые они (Ред. — работники ДБР) изымали как вещественные доказательства у наших ПВО. В результате преступных действий наше ПВО ослепло прямо перед войной. И никакая падаль не села за это в тюрьму. Безнаказанность всегда рождает произвол и превращает в преступников, тех, кто должен защищать закон. Относительно адвоката нарушения делались демонстративно дерзко. Типа, видишь ли мы нарушаем закон и нам за это ничего не будет! Пусть эта стая не расслабляется, потому что адвокатское сообщество с зубами, и ответственность для них наступит, как настанет время, когда им потребуется адвокат”, – заявляет Петр Бойко.

Андрей Кузьменко готовит многочисленные жалобы на действия работников Государственного бюро расследований. Такую практику незаконных обысков он считает очень опасным. Ведь врываться в квартиру с такими абсурдными причинами обыска, без необходимых документов – это не просто нарушение закона, а откровенное пренебрежение правами граждан.

В самом Государственном бюро расследований эту ситуацию пока никак не прокомментировали.