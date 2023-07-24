Нужно уволить Шурму, Свириденко и Марченко, иначе их политика ударит по президенту, - эксперт

Экономическое руководство Украины ведет политику, которая угрожает авторитету и доверию к президенту Владимиру Зеленскому. Такое мнение, подкрепленное выкладками, высказал эксперт, главный экономист "Праволiберального руху" Ярослав Романчук, подчеркнув, что единственный выход из ситуации - увольнение руководства экономического блока Офиса президента и Кабинета министров.

“В конце июня 2023 г. Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад по Украине № 23/248. В нём эксперты Фонда оценили развитие экономики страны, процесс выполнения взятых на себя обязательств, а также сформулировали прогноз вплоть до 2033 года. Основной вывод: "Украина останется страной всеобщего государственного интервенционизма. Она будет на коротком долговом поводке ЕС-27/G-7, с неконкурентной налоговой системой, неблагоприятным инвестиционным климатом, доминацией крупного украинского и международного бизнеса". Представленный МВФ-ом вариант внушает пессимизм и некую обречённость”, - отметил Романчук.

Согласно его выводам, по мнению МВФ, которое было согласовано с украинскими экономическими властями, украинская экономика как минимум до 2033 останется полностью государственной. Уровень госрасходов ненамного снизится по сравнению с нынешими “заоблачными” 66% ВВП в 2022 году - и к 2033 году едва достигнут 41% (что будет все еще выше довоенных показателей). При этом доходы от приватизации составят всего лишь 0-0,1% ВВП.

“Украинская экономика на ближайшие десять лет останется медленной, хронически отстающей даже от средних стандартов ЕС. После падения реального ВВП на 29,1% в 2022 г. МВФ прогнозирует рост на 2% в 2023 г. и на 3,2% в 2024 г. В 2025 г. будет непродолжительное ускорение до 6,5% ВВП, а потом восемь лет подряд среднегодовые темпы роста украинской экономики в течение 8 лет, вплоть до 2034 г. будут 4% ВВП. Это более чем в два раза медленнее, чем нужно для достижение заявленной президентом В. Зеленским цели в один триллионов долларов ВВП. С такой скоростью Украина будет догонять нынешний уровень Румынии и Польши более 30 лет”, - констатировал эксперт.

Он также спрогнозировал на ближайшее десятилетие и проблемы в сфере налогообложения, а также с инвестициями - как внутренними, так и внешними.

“Нет инвестиций – нет модернизации, нет экономического роста. А ещё нет нужных темпов роста производительности труда, а, следовательно, оснований для повышения зарплат и пенсий”, - считает экономист.

Упоминает он и поддерживаемую МВФ “вредительскую” денежно-кредитную политику НБУ, который подковерно готовит девальвацию гривны и скачок инфляции в Украине.

“МВФ нашёл себе партнёров внутри Украины. Это руководство Нацбанка (Андрей Пышный. - Ред.), Кабмина (Денис Шмыгаль. - Ред.), Минфина (Сергей Марченко. - Ред.), Минэкономики (Юлия Свириденко. - Ред.), руководители экономических комитетов Верховной Рады, а также экономического блока ОП (Ростислав Шурма. - Ред.). Вот такая противоречивая ситуация. В. Зеленский выступает с чётким заказом для правительства и парламента: "Ми зробимо це – українською аксіомою: свобода дає успіх. Це те, що переконує найбільше. Успіх. Це те, що потрібно всій нашій землі. Усьому нашому народу" А вот всё его экономическое окружение вместе с МВФ приняло и проводит экономическую политику против аксиомы успеха Зеленского. Данный конфликт можно решить только одним способом – изменением руководителей экономической команды Украины. Если такое не произойдёт, то экономическая политика Кабмина/Нацбанка/МВФ неизбежно приведет к обнулению политического авторитета и доверия самого президента”, - резюмировал Ярослав Романчук.