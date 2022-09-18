Очередной скандал. Наместник Киево-Печерской лавры изгнал монаха за критику Путина

Настоятель Киево-Печерской лавры РПЦ в Украине владыка Павел (в мире Петр Лебедь или еще в народе – Паша "Мерседес") попал в очередной скандал. Недавно в социальных сетях появилась запись его беседы с монахом, где Павел вычитывает подчиненного за публичную критику Путина и вооруженной агрессии РФ против Украины.

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Разговор состоялся в самом начале марта. Вероятнее всего, на записи говорит именно Павел, так как на это указывают его голос, манера общения. Это понятно и из контекста разговора, поскольку Павел не только отчитывает монаха, но и как владыка рассказывает о своем решении запретить ему совершать богослужение.

"Те, кто поддерживает путинскую войну против Украины, должны быть отлучены от причастия на несколько лет", – написал монах в своих соцсетях. Именно это и вызвало злость настоятеля лавры. Игумен стал обзывать подчиненного, винить его в блуде, воровстве и отсутствии совести. Тот же ответил, что действовал по совести и отверг обвинения.

Напомним, что владыка Павел многократно попадал в разные скандалы. Прежде всего – с журналистами. На этот раз, согласно опубликованной переписке, Павел отчитывается пророссийским жалобщикам на монаха, что "недостойно бандеровским шавкам осквернять святую обитель". А некоторые монахи испытывают влияние "бандеровской ереси".

Примечательно, что, согласно опубликованному разговору Павла в Telegram, митрополит сам решил записать разговор для отчетности. Впрочем, он никак не ожидал, что запись будет опубликована. Хоть и с таким большим опозданием. Отметим, что начало марта было периодом, когда существовала острая угроза взятия оккупантами Киева.