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Одна из стран Африки возобновила работу своего посольства в Украине
Государство на северо-западе Африки, Алжир возобновляет работу своего посольства в Киеве через год после закрытия из-за вторжения России в Украину.
Об этом заявило министерство иностранных дел страны, передает The Guardian.
"Это решение входит в рамки сохранения интересов алжирского государства и интересов национального сообщества в Украине", - говорится в заявлении МИД.
Руководить посольством Алжира в Киеве будет временно поверенный в делах. Решение об открытии посольства вступит в силу "как можно быстрее", говорится в заявлении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, во время недавней пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он, Офис Президента и все, кто представляют Украину на международной арене, работают над углублением отношений со странами Латинской Америки, Азии и Африки.
Улучшение уровня дипломатических отношений со странами на всех континентах — одна из приоритетных задач украинских дипломатов на 2023 год. Ранее президент отмечал, что определили десять государств, где будут открыты новые посольства Украины в Африке. В частности, известно, что Украина планирует открыть посольство в Гане.