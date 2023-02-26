Одна из стран Африки возобновила работу своего посольства в Украине

Государство на северо-западе Африки, Алжир возобновляет работу своего посольства в Киеве через год после закрытия из-за вторжения России в Украину.

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Об этом заявило министерство иностранных дел страны, передает The Guardian.

"Это решение входит в рамки сохранения интересов алжирского государства и интересов национального сообщества в Украине", - говорится в заявлении МИД.

Руководить посольством Алжира в Киеве будет временно поверенный в делах. Решение об открытии посольства вступит в силу "как можно быстрее", говорится в заявлении.

Напомним, во время недавней пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он, Офис Президента и все, кто представляют Украину на международной арене, работают над углублением отношений со странами Латинской Америки, Азии и Африки.

Улучшение уровня дипломатических отношений со странами на всех континентах — одна из приоритетных задач украинских дипломатов на 2023 год. Ранее президент отмечал, что определили десять государств, где будут открыты новые посольства Украины в Африке. В частности, известно, что Украина планирует открыть посольство в Гане.