Одна з країн Африки відновила роботу свого посольства в Україні

Держава на північному заході Африки, Алжир відновлює роботу свого посольство в Києві через рік після закриття через вторгнення Росії в Україну.

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Про це заявило міністерство закордонних справ країни, передає The Guardian.

"Це рішення входить в рамки збереження інтересів алжирської держави та інтересів національної спільноти в Україні", — йдеться в заяві МЗС.

Керувати посольством Алжиру в Києві буде тимчасово повіреним у справах. Рішення про відкриття посольства набуде чинності "якнайшвидше", йдеться у заяві.

Нагадаємо, під час нещодавньої пресконференції президент України Володимир Зеленський розповів, що він, Офіс Президента та всі, хто представляють Україну на міжнародній арені працюють над поглибленням стосунків з країнами Латинської Америки, Азії та Африки.

Покращення рівня дипломатичних зв'язків, з країнами на всіх континентах, — одне з пріоритетних завдань українських дипломатів на 2023 рік. Раніше президент зазначав, що визначили десять держав, де будуть відкриті нові посольства України в Африці Зокрема, відомо, що Україна планує відкрити посольство в Гані.