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Одна з країн Африки відновила роботу свого посольства в Україні
Держава на північному заході Африки, Алжир відновлює роботу свого посольство в Києві через рік після закриття через вторгнення Росії в Україну.
Про це заявило міністерство закордонних справ країни, передає The Guardian.
"Це рішення входить в рамки збереження інтересів алжирської держави та інтересів національної спільноти в Україні", — йдеться в заяві МЗС.
Керувати посольством Алжиру в Києві буде тимчасово повіреним у справах. Рішення про відкриття посольства набуде чинності "якнайшвидше", йдеться у заяві.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, під час нещодавньої пресконференції президент України Володимир Зеленський розповів, що він, Офіс Президента та всі, хто представляють Україну на міжнародній арені працюють над поглибленням стосунків з країнами Латинської Америки, Азії та Африки.
Покращення рівня дипломатичних зв'язків, з країнами на всіх континентах, — одне з пріоритетних завдань українських дипломатів на 2023 рік. Раніше президент зазначав, що визначили десять держав, де будуть відкриті нові посольства України в Африці Зокрема, відомо, що Україна планує відкрити посольство в Гані.