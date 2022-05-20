Оккупанты продолжают обстреливать Донецкую и Луганскую области: за сутки повреждено более 80 зданий

Российские оккупанты за сутки обстреляли более 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 83 гражданских объекта.

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Об этом сообщает Группировка Объединенных сил.

"Разрушены и повреждены 83 гражданских объекта, из них: 72 жилых дома, две школы, общежитие, скит Свято-Успенской Святогорской лавры, два магазина, ангар с семенами подсолнечника и ряд хозяйственных и складских помещений", - говорится в сообщении.

Также в результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 4 гражданских лица, еще 5 получили ранения. Сейчас продолжаются поисковые работы, спасатели до сих пор разбирают завалы.

В частности, бойцы ООС отбили в пятницу, 20 мая, 11 атак врага и уничтожили 8 танков, 3 артиллерийские системы, 10 единиц боевой бронированной техники, 3 специальных бронированных автомобиля и 6 единиц автомобильной техники.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" и оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA".

Напомним, российские оккупационные войска 20 мая активизировали наступательные и штурмовые действия по улучшению своего тактического положения на Донбассе. В частности, оккупанты перешли из Луганской области в Донецк ближе к Бахмутской трассе.