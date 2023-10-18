Парламент Грузии провалил голосование по импичменту президента

Парламент Грузии 18 октября не смог объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили из-за нехватки голосов. Как передает Первый канал грузинского телевидения, за это проголосовали 86 депутатов, один выступил против.

Для отстранения же президента требуется голосование двух третей от всего состава парламента, то есть 100 депутатов. В зале же зарегистрировалось всего 90 депутатов. Большинство оппозиционных депутатов, в том числе представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", в голосовании не участвовали.

По вопросу импичмента президента выступил лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе, который представил аргументы, ставшие основанием для инициирования правящей партией "Грузинская мечта" процедуры импичмента президента.

После него перед парламентом выступила сама Зурабишвили. На заданные же ей депутатами вопросы президент отвечать отказалась. Как констатировал на заседании спикер парламента Шалва Папуашвили, обязать ее отвечать на вопросы невозможно.

Напомним, что 16 октября Конституционный суд Грузии огласил заключение о том, что Зурабишвили, осуществив в ходе трех зарубежных визитов представительские полномочия в сфере международных отношений без согласия правительства, нарушила тем самым статью 52 грузинской конституции. С таким выводом согласились лишь шестеро из девяти судей, рассматривавших дело, остальные трое выразили особое мнение.

При этом еще 30 августа грузинское правительство объявило, что запретило президенту отправляться с визитом в Германию, а затем в Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию и ОАЭ. Также выяснилось, что Зурабишвили было отказано в осуществлении визита в Украину, который бы пришелся на ее День независимости (24 августа).

Зурабишвили была избрана президентом в октябре 2018 года на последних прямых президентских выборах в Грузии. По нынешней конституции, на последующих выборах президента будут избирать не граждане напрямую, а коллегия из 300 выборщиков, состоящая наполовину из депутатов парламента, а наполовину - из делегатов регионов.

Тогда кандидатура самовыдвиженки Зурабишвили была поддержана "Грузинской мечтой", не выставлявшей своего кандидата в президенты. Однако в дальнейшем отношения правящей партии и президента ухудшились, особенно обострившись в текущем году.

В частности, в марте Зурабишвили поддержала акции протеста в Тбилиси против инициированного "Грузинской мечтой" законопроекта об иностранных агентах (который в итоге решили отозвать). В мае же она раскритиковала решение России отменить введенный в 2000 году визовый режим для граждан Грузии и отменить запрет авиасообщения между двумя странами, призвав к бойкоту авиакомпании Georgian Airways, возобновившей полеты в РФ, и выступив за возврат Грузии к визовому режиму для граждан РФ, отмененному в 2012 году.