Парламент Грузії провалив голосування щодо імпічменту президента

Парламент Грузії 18 жовтня не зміг оголосити імпічмент президенту Саломе Зурабішвілі через брак голосів. Як передає Перший канал грузинського телебачення, за це проголосували 86 депутатів, один виступив проти.

Для усунення президента потрібно голосування двох третин від усього складу парламенту, тобто 100 депутатів. У залі ж зареєструвалося лише 90 депутатів. Більшість опозиційних депутатів, зокрема представники найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух", у голосуванні участі не брали.

З питання імпічменту президента виступив лідер парламентської більшості Іраклій Кобахідзе, який надав аргументи, що стали підставою для ініціювання правлячою партією "Грузинська мрія" процедури імпічменту президента.

Після нього перед парламентом виступила сама Зурабішвілі. На задані ж депутатами питання президент відповідати відмовилася. Як констатував на засіданні речник парламенту Шалва Папуашвілі, зобов'язати її відповідати на запитання неможливо.

Нагадаємо, що 16 жовтня Конституційний суд Грузії оголосив висновок про те, що Зурабішвілі, здійснивши під час трьох закордонних візитів представницькі повноваження у сфері міжнародних відносин без згоди уряду, порушила цим статтю 52 грузинської конституції. З таким висновком погодилися лише шестеро з дев'яти суддів, які розглядали справу, решта троє висловила особливу думку.

При цьому ще 30 серпня грузинський уряд оголосив, що заборонив президенту вирушати з візитом до Німеччини, а потім до Швейцарії, Польщі, Бельгії, Данії та ОАЕ. Також з'ясувалося, що Зурабішвілі було відмовлено у здійсненні візиту до України, який припав би на її День незалежності (24 серпня).

Зурабішвілі була обрана президентом у жовтні 2018 року на останніх прямих президентських виборах у Грузії. За нинішньою конституцією, на наступних виборах президента обиратимуть не громадяни безпосередньо, а колегія із 300 виборців, яка складатиметься наполовину з депутатів парламенту, а наполовину – з делегатів регіонів.

Тоді кандидатуру самовисуванки Зурабішвілі підтримала "Грузинська мрія", яка не виставляла свого кандидата в президенти. Однак надалі відносини правлячої партії та президента погіршилися, особливо загострившись цього року.

Зокрема, у березні Зурабішвілі підтримала акції протесту в Тбілісі проти ініційованого "Грузинською мрією" законопроекту щодо іноземних агентів (який у результаті вирішили відкликати). У травні ж вона розкритикувала рішення Росії скасувати введений в 2000 році візовий режим для громадян Грузії і скасувати заборону авіасполучення між двома країнами, закликавши до бойкоту авіакомпанії Georgian Airways, яка відновила польоти в РФ, і виступивши за повернення Грузії до візового режиму для громадян РФ, скасованого в 2012 році.