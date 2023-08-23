После удара по Чонгарскому мосту оккупанты используют понтонные переправы, - разведка Британии

После ударов ВСУ по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым с материковой частью Украины, логистика россиян значительно ухудшилась, ведь понтонные мосты вряд ли смогут полностью выдержать поток грузовых транспортных средств.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что по состоянию на середину августа российские оккупанты продолжают наводить понтонные переправы на пунктах пропуска "Чонгар" и "Геническ" на границе юга Украины и оккупированного Крыма.

В разведке напоминают, что Чонгарский и Генический мосты были повреждены в результате высокоточных ударов ВСУ в начале августа 2023 года.

"Понтонные мосты вряд ли смогут полностью выдержать поток тяжелых транспортных средств, перевозящих боеприпасы и оружие на фронт", – подчеркивают в британской разведке.

Там добавляют, что оккупанты начали частично полагаться на длинный логистический путь через Армянск на севере Крыма.

"Это создает дополнительные трудности для российской логистической сети на юге", - отмечают в разведке.

Удары ВСУ по Чонгарскому мосту

Напомним, 6 августа украинские военные совершили удары по двум автомобильным мостам : Чонгарскому, который находится на границе Херсонской области и Крыма, и Геническому, соединяющему Геническ с Арабатской Стрелкой.

Также в ночь на 22 июня российские оккупанты заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма. По сообщению оккупантов, "прилетели" ракеты Storm Shadow.

Повреждение моста стало большим препятствием для движения грузовых автомобилей и транспортных средств. Это значительно усложнило перемещение военной техники и боеприпасов для российских военных формирований, расположенных на юге Украины.

Заметим, российские военные блоггеры и пропагандисты молчат об ударе Вооруженных сил Украины по Чонгарскому мосту, соединяющему материковую Украину с оккупированным Крымом, так как российские власти приказали им обходить "неудобные" темы.