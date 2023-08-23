Після удару по Чонгарському мосту окупанти використовують понтонні переправи, - розвідка Британії

Після ударів ЗСУ по Чонгарському мосту, який сполучає Крим з материковою частиною України, логістика росіян значно погіршилася, адже понтонні мости навряд чи зможуть повністю витримати потік вантажних транспортних засобів.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що станом на середину серпня російські окупанти продовжують наводити понтонні переправи на пунктах пропуску "Чонгар" і "Генічеськ" на кордоні півдня України та окупованого Криму.

У розвідці нагадують, що Чонгарський і Генічеський мости були пошкоджені внаслідок високоточних ударів ЗСУ на початку серпня 2023 року.

"Понтонні мости навряд чи зможуть повністю витримати потік важких транспортних засобів, що перевозять боєприпаси та зброю на фронт", – підкреслюють у британській розвідці.

Там додають, що окупанти почали частково покладатися на довгий логістичний шлях через Армянськ на півночі Криму.

"Це створює додаткові труднощі для російської логістичної мережі на півдні" , - наголошують у розвідці.

Удари ЗСУ по Чонгарському мосту

Нагадаємо, 6 серпня українські військові завдали ударів по двох автомобільних мостах: Чонгарському, який знаходиться на межі Херсонської області і Криму та Генічеському, що з'єднує Генічеськ з Арабатською Стрілкою.

Також у ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму. За повідомленням окупантів, "прилетіли" ракети Storm Shadow.

Пошкодження мосту тоді стало великою перешкодою для руху вантажних автомобілів і транспортних засобів. Це значно ускладнило переміщення військової техніки та боєприпасів для російських військових формувань, які розташовані на півдні України.

Зауважимо, російські військові блогери та пропагандисти мовчать про удар Збройних сил України по Чонгарському мосту, який сполучає материкову Україну з окупованим Кримом, так як російська влада наказала їм обходити "незручні" теми.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), удари по Чонгарському і Генічеському мостах , що з'єднують окупований Крим з материковою Україною, є частиною ширшої стратегії ЗСУ в рамках створення умов для посилення контрнаступу.