Подоляк прокомментировал заявление Турции о встрече Путина и Зеленского в ближайшие дни

Время и контекст встречи президента Украины Владимира Зеленского и лидера страны-агрессора России Владимира Путина пока не определены.

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Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя заявление Турции о скорой встрече.

Он подчеркнул, что Турция, понимая, какие разрушительные последствия для черноморского региона несет война, развязанная РФ, пытается ускорить разрешение конфликта.

"С одной стороны, наблюдаем определенную интенсификацию боевых столкновений на востоке страны, а также попытки окончательно уничтожить Мариуполь. С другой стороны, продолжаются консультации на уровне рабочих подгрупп, которые готовят позиции сторон в юридическом плане", — сказал Подоляк.

Он добавил, что как только конкретика появится, об этом будет уведомлено.

Напомним, министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что у него есть надежда, что встреча президентов Украины и России состоится, "несмотря на некоторые трудности" в ближайшие дни.

Отметим, Анкара продолжит делать все возможное для установления прочного мира в Украине.

Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после общения с Владимиром Зеленским 26 апреля провел телефонный разговор с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

Турецкий президент вновь предложил Путину организовать встречу с Владимиром Зеленским.

При этом глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров ранее заявил, что война в Украине закончится договором, но "его параметры будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из любых переговоров с Россией, если российские войска уничтожат людей в Мариуполе, а представители оккупационной администрации проведут так называемый "референдум" на временно оккупированных территориях.