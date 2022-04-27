Подоляк прокоментував заяву Туреччини про зустріч Путіна та Зеленського найближчими днями

Час та контекст зустрічі президента України Володимира Зеленського та лідера країни-агресора Росії Володимира Путіна поки що не визначені.

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Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, коментуючи заяву Туреччини про швидку зустріч.

Він наголосив, що Туреччина, розуміючи, які руйнівні наслідки для чорноморського регіону має війна, розв'язана РФ, намагається прискорити вирішення конфлікту.

"З одного боку, спостерігаємо певну інтенсифікацію бойових зіткнень на сході країни, а також спроби остаточно знищити Маріуполь. З іншого боку, продовжуються консультації на рівні робочих підгруп, які готують позиції сторін у юридичному плані", — сказав Подоляк.

Він додав, що як тільки конкретика з'явиться, про це буде повідомлено.

Нагадаємо, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар сказав, що у нього є надія, що зустріч президентів України та Росії відбудеться, "незважаючи на деякі труднощі" найближчими днями.

Зазначимо, Анкара продовжить робити все можливе для встановлення міцного миру в Україні.

Так, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після спілкування з Володимиром Зеленським 26 квітня провів телефонну розмову із президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

Турецький президент знову запропонував Путіну організувати зустріч із Володимиром Зеленським.

При цьому глава МЗС країни-агресора Росії Сергій Лавров раніше заявив, що війна в Україні закінчиться договором, але "його параметри будуть визначатися стадією військових дій, під час якої його укладуть".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вийде з будь-яких переговорів з Росією, якщо російські війська знищать людей у Маріуполі, а представники окупаційної адміністрації проведуть так званий "референдум" на тимчасово окупованих територіях.