"Полный бред": Гайдай отрицает, что Казахстан не согласовал его назначение послом

Казахстан официально не отказывал в назначении бывшего главы Луганской ОВА Сергея Гайдая на должность посла в стране. Об этом сказал сам экс-чиновник в комментарии "Суспільному".

Издание "Зеркало недели" писало, что Казахстан отказался выдавать Гайдаю агреман (согласие принятия лица в качестве главы дипломатического представительства), поскольку страна хочет видеть на месте посла профессионального дипломата.

Однако Гайдай считает информацию выдумками или заказом.

"Это полный бред. Дело в том, что никакого официального отказа нет. Это просто или выдумки "Зеркала недели", в чем я сомневаюсь, потому что зачем им это, или это просто заказная статья, вот и все. Мои документы там так и остаются. Если агреман придет, следовательно, это согласование, если не придет, тогда это тема для обсуждений, или для замены кандидата. Но пока никто кандидата заменять не планирует и отказа нет", - высказался он.

По его словам, понимания относительно сроков получения агремана нет.

При этом экс-глава Луганской ОВА сказал, что в Казахстане есть определенное российское влияние, и именно представители страны-агрессора возражали против его кандидатуры.

Напомним, бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский был уволен в октябре 2022 года. Это произошло после того, как он заявил, что "чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям" (впоследствии Врублевский извинился за свои слова).

Позже СМИ писали, что новым послом Украины в Казахстане может стать тогдашний глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил увольнение Гайдая с должности главы ОВА.