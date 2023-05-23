"Повна маячня": Гайдай заперечує, що Казахстан не погодив його призначення послом

Казахстан офіційно не відмовляв у призначенні колишнього очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая на посаду посла у країні. Про це сказав сам ексчиновник у коментарі "Суспільному".

Видання "Дзеркало тижня" писало, що Казахстан відмовився видавати Гайдаю агреман (згоду на прийняття особи в якості глави дипломатичного представництва), оскільки країна хоче бачити на місці посла професійного дипломата.

Однак Гайдай вважає цю інформацію вигадками чи замовленням.

"Це повна маячня. Річ у тому, що ніякої офіційної відмови немає. Це просто або вигадки "Дзеркала тижня", в чому я маю сумніви, бо навіщо їм це, або це просто замовна стаття, от і все. Мої документи там так і залишаються. Якщо агреман прийде, отже це погодження, якщо не прийде, тоді це тема для обговорень, або для заміни кандидата. Але поки що ніхто кандидата замінювати не планує і відмови немає", – висловився він.

За його словами, розуміння щодо термінів отримання агреману немає.

При цьому ексочільник Луганської ОВА сказав, що в Казахстані є певний російський вплив, і саме представники країни-агресорки заперечували проти його кандидатури.

Нагадаємо, колишній посол України в Казахстані Петро Врублевський був звільнений у жовтні 2022 року. Це сталося після того, як він заявив, що "чим більше ми вб'ємо росіян зараз, то менше доведеться вбивати нашим дітям" (згодом Врублевський вибачився за свої слова).

Пізніше ЗМІ писали, що новим послом України у Казахстані може стати тодішній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У березні 2023 президент України Володимир Зеленський затвердив звільнення Гайдая з посади голови ОВА.