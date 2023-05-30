Правительство предложило Зеленскому кандидата на должность главы Одесской ОВА

Кабинет министров во время заседания 30 мая согласовал назначение Олега Кипера главой Одесской областной государственной администрации.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

С 1 марта 2022 года главой Одесским ОВА был Максим Марченко. Но 15 марта 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ о его освобождении от должности.

Что известно об Олеге Кипере

В настоящее время Кипер является руководителем Киевской городской прокуратуры. До этого он был внештатным советником главы ОП Андрея Ермака.

Отметим, что при президенте Викторе Януковиче Кипер занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ, куда его назначил тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка. В рамках люстрации он лишился должности : его внесли в список лиц, которым запрещали работать в органах государственной власти до 2024 года. Но в 2019 году Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора.

Тогда суд пришел к выводу, что "люстрация была безосновательной" и обязал ГПУ исключить Кипера из реестра люстрированных лиц Министерства юстиции, выплатив ему 805 тыс грн за "вынужденные прогулы".

Вместе с тем, назначение нового главы Одесской ОВА должен утвердить Президент Украины. Недавно он назначил новых председателей Сумской и Луганской ОВА. До этого их кандидатуры согласовало правительство.