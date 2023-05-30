Уряд запропонував Зеленському кандидата на посаду голови Одеської ОВА

Кабінет міністрів під час засідання 30 травня погодив призначення Олега Кіпера головою Одеської обласної державної адміністрації.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

З 1 березня 2022 року головою Одеської ОВА був Максим Марченко. Але 15 березня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ про його звільнення з посади.

Наразі Кіпер є керівником Київської міської прокуратури. До цього він був позаштатним радником голови ОП Андрія Єрмака.

Зауважимо, що за часів президентства Віктора Януковича Кіпер обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ, куди його призначив тодішній генпрокурор Віктор Пшонка. В рамках люстрації він втратив посаду : його внесли до переліку осіб, яким забороняли працювати в органах державної влади до 2024 року. Але у 2019 році Окружний адміністративний суд Києва повернув йому посаду старшого прокурора Головного управління нагляду.

Тоді суд дійшов висновку, що "люстрація була безпідставною" та зобов'язав ГПУ виключити Кіпера з реєстру люстрованих осіб Міністерства юстиції, виплативши йому 805 тис грн за "вимушені прогули".

Разом з тим призначення нового голови Одеської ОВА має затвердити Президент України. Нещодавно він призначив нових голів Сумської та Луганської ОВА. До цього їхні кандидатури погодив уряд.