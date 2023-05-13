Провальная "спецоперация" Червинского: СБУ рассказала о деталях обстрела и признаках вмешательства ФСБ

Организаторы несогласованной "спецоперации" по угону российского самолета, повлекшей обстрел аэродрома "Канатово", жертв и разрушений, не послушали рекомендаций украинских спецслужб и попали в ловушку ФСБ РФ. Как заявили в эфире телемарафона представители СБУ и ГУР МО, изначально было очевидно, что россияне ведут свою игру. Проведение такой спецоперации не согласовали ни Служба безопасности, ни Главное управление разведки.

"Ни один разведывательный орган, а также СБУ не предоставляли разрешение на проведение указанной спецоперации. Наши контрразведчики получили явные и опосредованные признаки того, что это игра спецслужб РФ", - отмечает представитель Главного следственного управления СБУ Анатолий Булич.

В ГУР МОУ также подтверждают, что не согласовали проведение спецоперации. "К нам обращались с подобной идеей: она была отвергнута как не реалистичная к исполнению и несущая потенциально чрезвычайно большие риски", – рассказывает представитель ГУР Андрей Юсов.

Анатолий Булич добавляет, что идею с угоном российского самолета задумало частное лицо в марте 2022 года. Этот человек обратился к своим знакомым в ГУР и СБУ, но после отказов обеих спецслужб автор идеи вышел на Романа Червинского, который в дальнейшем занялся планированием "спецоперации" и лично вел переговоры с представителями РФ, несмотря на все риски.

"Что прежде бросилось в глаза в переписке разработчиков с так называемым пилотом - лексические и психологические приемы с элементами оперативного разведывания, не присущие людям технических профессий", - объясняет первые признаки участия российских спецслужб в "спецоперации" представитель контрразведки СБУ.

В частности, российский пилот избегал разговоров о роли и судьбе второго пилота, без которого угон самолета был невозможен. "Также бросалась в глаза инициатива и нездоровый напор с его стороны: он постоянно инициировал переписку. В случае "проседания" разговоров на день-два-три – выходил на разработчиков, предлагал ускорить выполнение операции", – рассказывает контрразведчик СБУ.

Стало известно, что во время переговоров жена одного из пилотов находилась у управления ФСБ в Москве, но это не остановило Романа Червинского.

Аэропорт "Канатово" для посадки выбрал именно российский пилот. Но в 5 утра 23 июля вместо угнанного самолета туда прилетели 8 крылатых ракет. И в результате обстрела погиб командир в/ч, ранены 17 военных, уничтожены несколько украинских истребителей и сооружения аэропорта.

После обстрела кремлевские пропагандисты насмехались в СМИ над тем, как ФСБ переиграла украинскую сторону.

Расследование обстоятельств обстрела "Канатово" СБУ начала сразу, а сам Червинский долгое время скрывался. "Эта история о том, как не нужно проводить спецоперации, не согласованы и не скоординированы спецслужбами", – резюмирует Анатолий Булич.

Следствие идет, причастность других фигурантов дела проверяется.

Напомним, в апреле СБУ задержала Червинского и сообщила о подозрении за превышение служебных полномочий в ходе провальной и никем не согласованной "спецоперации" по угону российского самолета.

Фактически планировавшие "спецоперацию" выступили "наводчиками" обстрела аэродрома "Канатово" в Кировоградской области в июле 2022 года.

Перед задержанием Червинский 8 месяцев скрывался от следствия, отправился в бега, но был задержан. Суд избрал ему меру пресечения под стражей.