Публиковать данные о мостах – это своими руками наводить ракеты россиян, - Гончаренко

Публиковать на государственных ресурсах данные о стратегически важных объектах во время войны – своими руками наводить ракеты россиян. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, комментируя информацию о почти 22,5 тысячах украинских мостов, которая появилась на сайте Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

"На сайте Министерства развития громад появилась информация, благодаря которой россиянам не нужны разведданные для уничтожения инфраструктуры Украины. Минразгром во главе с вице-премьером Кубраковым рассказали всем, в том числе и россиянам данные о 22 454 мостах. Рассказывать о таких стратегически важных объектах как мосты – это своими руками наводить ракеты россиян. Кубракову осталось пройтись по мостам с телекамерами, показать слабые места", - заявил Гончаренко.

Народный депутат считает, что было бы лучше, если бы правительство просто отремонтировало мосты, которые находятся у него на балансе, а не рассказывало об их состоянии.

"[В Минрегионе] отметили, что около 10% украинских мостовых сооружений находятся в аварийном состоянии. Ну и, чтобы врагу было уже совершенно понятно, уточнили: "два больших моста с высокой интенсивностью движения, которые расположены в Киеве. Речь идет о мосте им.Е.Патона и мосте Метро". То есть мосты, которые на балансе у Правительства были помечены правительством, что они в очень плохом состоянии, могли бы быть тихонько отремонтированы правительством. Но нет, об этом Кубраков сигнализирует публично", – подчеркнул Гончаренко.

Нардеп предостерегает, что "заявление Кубракова поможет россиянам уничтожить украинские мосты".

"Это недопустимая ситуация как для физической безопасности украинцев, так и обороноспособности и экономики Украины в целом, говорит Кубраков. Полезные для россиян министры в украинской власти – вот недопустимая ситуация для физической безопасности украинцев", - резюмировал Гончаренко.

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